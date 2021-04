“Ghostbusters: Afterlife”, ecco i mini Marshmallow Men

Nella prima clip di “Ghostbusters: Afterlife” arrivano i teneri mini Marshmallow Men

I Marshmallow Men di “Ghostbusters: Afterlife”

Sony Pictures ha da poco rilasciato la prima clip di “Ghostbusters: Afterlife” dove emerge un chiaro omaggio al passato della saga.

La clip presenta il personaggio di Paul Rudd che fa la spesa per un dolce regalo. Finisce per ottenere più di quanto si aspettasse quando arriva lo Stay-Puft Marshmallow Man – solo che, invece di essere alto 8 piani, ha le dimensioni di un normale marshmallow. Ma come Rudd scopre rapidamente, quel “Mini-Puft” non è solo, e non viene esattamente in pace. Fortunatamente, la loro malevolenza non sembra avere alcun obiettivo specifico, poiché i marshmallow men sembrano accontentarsi di arrostirsi letteralmente.

Originariamente previsto per luglio 2020, il film è stato posticipato più volte a causa della pandemia COVID in corso. La clip rilasciata è un segnale positivo di Sony per un rilascio nell’autunno del 2021, anche se ancora non sappiamo una data precisa.

“Ghostbusters: Afterlife” vede Finn Wolfhard e Mckenna Grace nei panni di giovani fratelli che si trasferiscono con la madre (Carrie Coon) in una piccola città dell’Oklahoma dopo aver ereditato una casa dal nonno. Gran parte del cast originale tornerà (inclusi Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts) insieme ai nuovi membri del cast Logan Kim, J.K. Simmons, Bokeem Woodbine e Tracy Letts.

La sceneggiatura è stata scritta da Jason Reitman e Gil Kenan.

“Ghostbusters: Afterlife” dovrebbe arrivare nell’autunno del 2021. Qui sotto trovate la clip:

Sweet. Mischievous. Savage. 🔥 Mini-Pufts are out of the bag, don't miss #Ghostbusters: Afterlife only in theaters this fall. pic.twitter.com/CxVL4RkJ7U — Sony Pictures (@SonyPictures) April 7, 2021

Luca Francesconi

08/04/2021