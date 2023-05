Ghostbusters 4: il ritorno di un vecchio nemico e nuovi volti nel cast

“Firehouse“, il titolo provvisorio di Ghostbusters 4, è in piena lavorazione e le ultime immagini dal set rivelano il ritorno di un personaggio famoso del primo film. Scopriamo insieme chi è e quali novità ci attendono nel prossimo capitolo della saga degli Acchiappafantasmi.

Il ritorno di un vecchio nemico nel sequel del reboot del 2021

Ghostbusters 4, con il titolo provvisorio “Firehouse“, è attualmente in lavorazione e promette di essere un film ricco di sorprese. Jason Reitman, regista di Ghostbusters: Legacy, ha rivelato alcune interessanti novità sul sequel del reboot del 2021.

Le ultime foto dal set mostrano il ritorno di un personaggio molto noto del primo film della saga originale: Walter Peck, interpretato da William Atherton. Peck era uno degli antagonisti del primo film, ma non era comparso nel secondo capitolo della serie. Le immagini mostrano Atherton insieme a Ernie Hudson, che interpreta Winston Zeddemore, e Paul Rudd, che veste i panni di un nuovo personaggio. Rudd sembra indossare l’uniforme degli Acchiappafantasmi sotto un saio da monaco, suggerendo un possibile travestimento per infiltrarsi in qualche misterioso culto.

Nuovi volti nel cast e una data di uscita prevista

Oltre al ritorno di William Atherton, il cast di Ghostbusters 4 si arricchisce con la presenza di alcuni attori di spicco. Patton Oswalt e Kumail Nanjiani si uniscono alla troupe in ruoli ancora sconosciuti, mentre Emily Alyn Lind, Celeste O’Connor e James Acaster completano il cast.

La trama di Ghostbusters 4 è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che la storia tornerà a New York, dopo il cambio di scenario avvenuto in Legacy. Il film seguirà le vicende della famiglia composta da Callie Spangler (Carrie Coon), Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard), rispettivamente figlia e nipoti del Dr. Egon Splanger (interpretato dal compianto Harold Ramis).

Le riprese di Ghostbusters 4 sono iniziate circa un mese fa, con Reitman alla regia insieme a Gil Kenan. Se non ci saranno ritardi, il film dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2023.