Il regista di John Wick Chad Stahelski svilupperà per Sony il film di “Ghost Of Tsushima”, basato sull’omonimo best seller di Playstation 4

Ghost of Tsushima diventa un film

Un film di Ghost of Tsushima è attualmente in sviluppo da Sony, con la regia affidata a Chad Stahelski, già autore di “John Wick”. Il film adatterà il videogioco di successo per PlayStation 4 sviluppato da Sucker Punch Productions, con più di 6,5 milioni di copie vendute in meno di un anno. Il nuovo progetto è uno dei tanti adattamenti per PlayStation attualmente in arrivo, tra cui “Uncharted“, con protagonista Tom Holland e la serie The Last of Us della HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Ghost of Tsushima racconta la storia di Jin Sakai, un samurai del XIII secolo dell’isola di Tsushima che combatte contro un esercito di invasori mongoli guidati da Khotun Khan. Insanguinato e picchiato dopo gli attacchi iniziali, Jin intraprende una missione per raccogliere forze e riprendersi la sua casa. Il gioco è stato accolto molto bene dalla critica al momento del rilascio grazie al suo gameplay e design.

Secondo http://deadline.com, un adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima è attualmente in fase di sviluppo da Sony Pictures e PlayStation Productions. Chad Stahelski di John Wick guiderà il progetto. Alex Young e Jason Spitz di 87Eleven Entertainment di Stahelski produrranno, insieme ad Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions. Il direttore di Sucker Punch Nate Fox ha condiviso la sua eccitazione per il progetto in una dichiarazione ufficiale, dicendo che “L’idea di tradurre il nostro gioco in un nuovo mezzo è eccitante e siamo incuriositi dalle possibilità”.

Gli adattamenti dei videogiochi in arrivo

A dicembre, Sony ha annunciato lo sviluppo di tre film e sette serie basate sulle proprietà dei videogiochi PlayStation. Presumibilmente, Ghost of Tsushima è stato uno dei film a cui si allude. La società in precedenza aveva in programma di adattare un altro franchise di Sucker Punch, “Sly Cooper”, come film d’animazione. Tuttavia, quei piani sono svaniti dopo il fallimento al botteghino di “Ratchet & Clank”. Da allora, Sony sembra concentrarsi maggiormente sugli adattamenti cinematografici e televisivi.

Il film “Ghost of Tsushima” aggiunge un altro nome a una lunga lista di imminenti adattamenti di videogiochi. Netflix ha annunciato film e serie originali basati su diversi franchise di giochi famosi, tra cui “Assassin’s Creed”, “Resident Evil” e “Splinter Cell”. Questi si aggiungeranno agli adattamenti di giochi esistenti dello streamer come “Castlevania” e “Dota: Dragon’s Blood“. I cinema vedranno anche una buona parte delle uscite basate sui videogiochi nel prossimo futuro, tra cui “Mortal Kombat“, che sarà presentato in anteprima il 16 aprile, e “Sonic the Hedgehog 2″.

Luca Francesconi

26/03/2021