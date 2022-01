Ghiaccio: poster e trailer ufficiali

Sono stati rilasciati oggi il poster e il trailer ufficiali di “Ghiaccio”, l’atteso film di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis.

Ghiaccio: ecco il poster ufficiale

“Ghiaccio”, con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, vede il debutto alla macchina da presa di Fabrizio Moro, che dirige il film assieme ad Alessio De Leonardis.

Siamo nel 1999, “Ghiaccio” è la storia di Giorgio (Giacomo Ferrara), giovane promessa della boxe, che vive con la madre in una zona degradata della periferia romana. Il padre, assassinato anni prima, ha lasciato in eredità al figlio un debito con la malavita che non gli permette di essere un uomo libero. Con l’aiuto di Massimo (Vinicio Marchioni), che ha un passato nella boxe e vede nel ragazzo il grande campione che lui non è riuscito a diventare, Giorgio ha finalmente la possibilità di riscattarsi, entrando nel mondo del pugilato professionistico. Ma la malavita di periferia non lascia mai scampo a chi non si piega alle sue regole.

Il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro degli stessi Moro e De Leonardis, e le musiche originali sono, com’era facile immaginare, del cantante romano. “Ghiaccio” è una produzione LA CASA ROSSA con TENDERSTORIES, in collaborazione con VISION DISTRIBUTION, in associazione con L’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI. Il film è prodotto da Francesca Verdini e distribuito da Vision Distribution.



Di seguito il trailer:

Maria Grazia Bosu

17/01/2022