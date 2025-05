Gerri: la fiction Rai affronta una crisi di ascolti dopo il terzo episodio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie Gerri, diretta da Giuseppe Bonito e trasmessa su Rai, ha recentemente suscitato un acceso dibattito tra i telespettatori. Dopo la messa in onda del terzo episodio, avvenuta lunedì 19 maggio, il pubblico ha manifestato un forte malcontento, non tanto per le dinamiche interne ai personaggi, quanto per la direzione narrativa intrapresa. La trama, che si era fino a quel momento mantenuta su un delicato equilibrio tra giustizia e sentimenti, ha subito un cambiamento che ha lasciato molti fan delusi.

Il personaggio di Gerri e il suo tormento interiore

Gregorio “Gerri” Esposito, interpretato da Giulio Beranek, è il fulcro della narrazione. Un uomo tormentato, sempre in bilico tra il desiderio di giustizia e le sue emozioni personali. La sua figura è affiancata dalla viceispettrice Lea Coen, interpretata da Valentina Romani, che rappresenta un contrappeso sia fragile che potente nella vita di Gerri. Tuttavia, l’arrivo di Giovanna, ex moglie del collega Alfredo, introduce un elemento di destabilizzazione. La sua presenza, proveniente da Napoli, non solo altera gli equilibri tra i personaggi, ma provoca anche una reazione negativa tra il pubblico.

La nuova dinamica tra Gerri e Giovanna

Nel corso dell’episodio, Gerri e Giovanna si trovano a collaborare su un caso inquietante che coinvolge una setta responsabile di crimini atroci. La tensione tra i due cresce, portando a un’intesa che non sfocia in un amore dichiarato, ma che si fa sentire. Questo legame, tuttavia, non è stato ben accolto dai fan, che hanno espresso il loro disappunto sui social media. L’hashtag #Gerri è stato invaso da commenti critici, evidenziando un vero e proprio strappo emotivo tra la narrazione e le aspettative del pubblico.

La ship tra Gerri e Lea: un legame spezzato

Fino a questo punto, Gerri e Lea avevano costruito una relazione che si era evoluta lentamente, alimentata da sguardi e momenti di condivisione. La loro chimica aveva catturato l’attenzione degli spettatori, che speravano in un finale di redenzione. Tuttavia, l’introduzione di Giovanna ha interrotto questa dinamica, lasciando i fan con un senso di tradimento. La brusca chiusura di Lea, seguita da una notte di passione, aveva creato aspettative che ora sembrano disattese.

Un episodio che segna un punto di rottura

L’episodio in questione si apre con il ritrovamento di resti umani in una grotta in Puglia, legati a un bambino scomparso. La narrazione si complica ulteriormente con la scomparsa di Nicolò, un nuovo caso che richiede l’attenzione di Gerri. In questo contesto drammatico, Giovanna riporta Gerri al suo passato, mostrandogli un video della madre che lo aveva abbandonato. Questo momento rappresenta un colpo emotivo, ma segna anche una frattura con il pubblico, che fatica ad accettare il nuovo legame tra i due.

La reazione del pubblico e il futuro della serie

La reazione sui social è stata chiara: molti spettatori hanno espresso la loro frustrazione, chiedendo a Giovanna di allontanarsi. Commenti come “Giovanna, rimani a Napoli e non tornare mai più” evidenziano un sentimento di delusione. Il confronto con altre serie, come Imma Tataranni, mette in luce le aspettative che il pubblico aveva nei confronti di Gerri e Lea. La narrazione, che fino a quel momento aveva mantenuto una certa delicatezza, sembra ora aver accelerato, perdendo di vista il filo che univa i personaggi.

Gerri rimane una delle produzioni più apprezzate del palinsesto Rai, ma questa svolta narrativa ha lasciato molti fan con un senso di insoddisfazione. La serie, pur mantenendo la sua raffinatezza, dovrà affrontare le conseguenze di questa scelta narrativa, mentre i telespettatori attendono con ansia il gran finale.

