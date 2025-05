Gerri conquista il prime time: esordio da record per la nuova serie crime

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata di lunedì 5 maggio ha visto il debutto della nuova serie crime ‘Gerri’, che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico. Con un totale di 3.445.000 telespettatori e un impressionante share del 20,9%, la serie ha dominato il prime time, superando le altre proposte televisive della serata. Interpretata da Giulio Beranek e Valentina Romani, ‘Gerri’ si è affermata come una delle novità più attese della stagione, attirando l’attenzione di un ampio pubblico.

La competizione del prime time

Nonostante il trionfo di ‘Gerri’, la serata ha visto anche altre programmazioni in competizione. Canale 5 ha presentato ‘Maria Corleone 2’, che ha registrato 1.718.000 telespettatori e uno share dell’11%. Questo risultato, sebbene inferiore a quello di ‘Gerri’, ha comunque garantito a Canale 5 un secondo posto nella classifica della serata.

Italia1 ha proposto il programma ‘FBI: Most Wanted’, che ha attirato 964.000 telespettatori, corrispondenti a uno share del 6%. La serata non è stata favorevole per La7, dove ‘100 Minuti’ ha totalizzato 936.000 telespettatori e un 5,5% di share. Anche Rai3 ha visto un risultato modesto con ‘Lo Stato delle Cose’, che ha registrato 882.000 telespettatori e uno share del 5,8%.

Altre reti, come Tv8 e Retequattro, hanno visto rispettivamente ‘GialappaShow’ e ‘Quarta Repubblica’ con 835.000 e 772.000 telespettatori, raggiungendo share del 5,1% e 5,7%. Infine, su Rai2, il debutto di ‘Audiscion’ ha ottenuto 594.000 telespettatori , mentre ‘Little Big Italy’ sul Nove ha chiuso la serata con 490.000 telespettatori e un 2,7% di share.

I risultati dell’access prime time

Nell’access prime time, la rete ammiraglia del Servizio Pubblico ha ottenuto risultati significativi. ‘Cinque Minuti’ ha raggiunto 4.807.000 telespettatori, con uno share del 24,3%. Ancora meglio ha fatto ‘Affari Tuoi’, che ha totalizzato 5.992.000 telespettatori e un notevole 29,1% di share.

Su Canale 5, ‘Striscia la Notizia’ ha registrato 2.761.000 telespettatori, corrispondenti a un 13,4% di share. Questi dati evidenziano come il prime time e l’access prime time siano stati caratterizzati da una forte competizione tra le varie emittenti, con ‘Gerri’ che ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo grazie alla sua trama avvincente e ai suoi interpreti di talento.

Un esordio che promette bene

Il debutto di ‘Gerri’ si configura come un segnale positivo per la rete che ha scelto di investire in contenuti originali e di qualità. La serie, con la sua narrazione intrigante e i personaggi ben delineati, ha già catturato l’interesse di un pubblico vasto, lasciando presagire un futuro luminoso per i prossimi episodi.

Con una partenza così forte, ‘Gerri’ potrebbe diventare uno dei punti di riferimento della programmazione serale, contribuendo a una stagione televisiva ricca di novità e sorprese. La sfida tra le emittenti continua, e il pubblico è sempre più curioso di scoprire quali saranno i prossimi sviluppi nel panorama televisivo italiano.

