Gerard Johnstone alla regia del film live-action ispirato a Monster High

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione dei fan delle celebri bambole Monster High. Il regista Gerard Johnstone, noto per il suo lavoro con Blumhouse, è stato scelto per dirigere il film live-action basato su questo iconico franchise di Mattel. Con la produzione affidata a Universal Pictures e Weed Road di Akiva Goldsman, le aspettative sono alte per questo lungometraggio, attualmente in fase di sviluppo.

Un progetto atteso dal 2024

Il film Monster High è stato annunciato nel giugno del 2024 da Robbie Brenner, Presidente e responsabile dei contenuti di Mattel Studios. Da quel momento, il progetto ha suscitato grande interesse, non solo tra i fan delle bambole, ma anche tra gli appassionati di cinema. La scelta di Gerard Johnstone come regista è stata accolta con entusiasmo, considerando il suo successo nel genere horror e thriller, che potrebbe portare una nuova dimensione al mondo di Monster High.

La trama rimane un mistero

Al momento, i dettagli sulla trama di Monster High non sono stati rivelati. Tuttavia, è noto che il film si concentrerà sulle avventure degli studenti di un liceo frequentato dai figli dei mostri più famosi della cultura pop. Tra i personaggi principali ci saranno Draculaura, Frankie Stein, Clawdeen Wolf e Cleo de Nile, ognuno con il proprio stile distintivo e una personalità unica. Questo mix di personaggi promette di portare sul grande schermo una narrazione ricca di diversità e creatività.

Un franchise che ha già conquistato il pubblico

Monster High non è un nome nuovo nel panorama dell’intrattenimento. Il franchise ha già dato vita a diverse webserie, speciali televisivi, film e libri, creando un vasto universo che ha appassionato generazioni di giovani. La sua capacità di affrontare temi come l’amicizia, l’accettazione e l’identità, attraverso una lente fantastica e divertente, ha reso Monster High un marchio amato e riconosciuto a livello globale.

Le parole di Robbie Brenner e Akiva Goldsman

Robbie Brenner ha espresso entusiasmo per la scelta di Gerard Johnstone, sottolineando come la sua visione e il suo stile siano perfetti per il progetto. “Questo è esattamente ciò che stiamo costruendo ai Mattel Studios mentre continuiamo a lavorare con i migliori talenti per raccontare storie fresche e inaspettate legate al nostro ricco portfolio di marchi”, ha dichiarato Brenner.

Akiva Goldsman, parte integrante della produzione, ha aggiunto una nota personale, rivelando che le sue figlie sono cresciute amando le bambole Monster High. “Il lavoro di Gerard è tagliente, coraggioso e pieno di cuore. Lui è esattamente il regista di cui ha bisogno questo film”, ha affermato Goldsman, evidenziando l’importanza di una connessione emotiva con il materiale di partenza.

Con un regista di talento al timone e un franchise ricco di potenziale, il film live-action di Monster High si preannuncia come un progetto da tenere d’occhio nei prossimi anni.

