Gerard Butler nell’action thriller “Just Watch Me”

Gerard Butler (“Attacco al potere”) è in trattative per interpretare il ruolo da protagonista nel thriller “Just Watch Me”, che il creatore di John Wick e sceneggiatore di “Io sono nessuno”, Derek Kolstand, adatterà per il grande schermo dal romanzo omonimo di Jeff Lindsay, autore di “Dexter”.

Gerard Butler e un colpo leggendario

“Just Watch Me” è il primo della serie di libri che ha per protagonista Riley Wolfe, un maestro del furto ed esperto di travestimenti. Il simpatico villain si allea con un maestro falsario di nome Monique e una squadra di ladri esperti in una rapina che farà storia. I produttori puntano a girare il film nel quarto trimestre del 2022.

Sculptor Media, che ha già prodotto “Copshop – Scontro a fuoco”, 2The Marksman – Un uomo sopra la legge” e “Honest Thief” sta finanziando e producendo il progetto, che segnerà il titolo di debutto per la nuova divisione di vendita internazionale della Mossbank, guidata dall’ex veterano di Miramax, TWC, IM Global e AGC Michael Rothstein con l’ex IM Global e il dirigente dell’AGC Sam Hall.

Il progetto sancisce una nuova collaborazione tra Sculptor Media, Gerard Butler, G-BASE e Raven, il cui thriller d’azione “Copshop” con Butler è stato distribuito lo scorso anno da Open Road e STX. Lindsay è l’autore della serie TV di successo di Showtime “Dexter”.

I dettagli del progetto

Warren Goz ed Eric Gold di Sculptor Media produrranno il film insieme a Scott Steindorff e Dylan Russell della Stone Village Films (che inizialmente aveva concepito il progetto come una serie TV) e Gerard Butler e Alan Siegel di G-BASE.

I produttori esecutivi sono James Masciello e Matt Sidari di Raven, che ha una partnership di finanziamento e produzione con Sculptor Media. Joel Falderon di Stone Village sarà il co-produttore.

Derek Kolstad ha commentato: “In quanto fan e amico di Jeff Lindsay, sono entusiasta di portare ‘Just Watch Me’ sullo schermo. Non vedo l’ora di vedere Gerard Butler portare Riley Wolfe nella vita cinematografica con l’incredibile team di Dylan Russell, Scott Steindorff, Alan Siegel, Raven e Sculptor Media”.

Il produttore Warren Goz ha dichiarato: “Ciò che ci ha attratto di questo progetto è stato il vero dream team di produttori, creativi e partner, con alcuni dei quali abbiamo già lavorato in precedenza per ottenere un grande successo creativo. Siamo anche entusiasti di collaborare con Derek, che ha una rinomata esperienza di grandi successi commerciali”.

Il produttore Scott Steindorff ha aggiunto: “Gerry ( Butler ) e io adoriamo l’interpretazione che Derek ha di questo brillante libro e abbiamo tutte le menti creative giuste per eseguire questo piano”.

Roberta Rosella

08/02/2022