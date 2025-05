George R.R. Martin annuncia un nuovo film d’animazione su Ercole mentre i fan aspettano “The Winds of Winter”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia dell’ultimo progetto di George R.R. Martin, creatore della celebre saga de Il Trono di Spade, ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Mentre molti si sono rassegnati all’idea che il tanto atteso romanzo “The Winds of Winter” potrebbe non essere mai completato, Martin si dedica a un nuovo film d’animazione che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Questo progetto, intitolato “A Dozen Tough Jobs”, è una rivisitazione delle leggendarie dodici fatiche di Ercole e rappresenta un’interessante deviazione dal suo lavoro letterario principale.

Un nuovo progetto con Lion Forge Entertainment

In queste ore, è stata ufficializzata la collaborazione tra George R.R. Martin e Lion Forge Entertainment per la produzione di un film d’animazione dedicato alle avventure di Ercole. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter, che ha evidenziato come il CEO e fondatore di Lion Forge, David Steward II, e la presidente e direttrice creativa, Stephanie Sperber, saranno coinvolti nella realizzazione del film. Questo annuncio ha colto di sorpresa molti fan, che si aspettavano aggiornamenti sulla saga di Martin piuttosto che nuovi progetti cinematografici.

Il film “A Dozen Tough Jobs” si basa su un romanzo del 1989 scritto da Howard Waldrop, che reinterpreta le dodici fatiche di Ercole, assegnategli dal Re Euristeo. Tuttavia, la storia non si svolge nell’antica Grecia, ma nel Mississippi degli anni ’20, dove Ercole è rappresentato come un mezzadro che affronta le sfide dell’intolleranza. Questa scelta narrativa offre un’interpretazione moderna e sociale della figura mitologica, rendendo il progetto ancora più intrigante.

La sceneggiatura e l’animazione

La sceneggiatura del film sarà curata da Joe R. Lansdale, noto per il suo lavoro su “Bubba Ho-Tep”, un film cult che ha mescolato horror e commedia. La sua esperienza nel creare storie avvincenti e originali potrebbe portare un tocco unico a questo adattamento delle fatiche di Ercole. Inoltre, il prestigioso studio di animazione francese Blue Spirit, vincitore di un Emmy e famoso per opere come “Blue-Eyed Samurai”, sarà responsabile delle animazioni. Questo accoppiamento tra un autore di talento e uno studio di animazione rinomato promette di dare vita a un film visivamente accattivante e narrativamente coinvolgente.

La situazione attuale di George R.R. Martin

Mentre il nuovo progetto su Ercole prende forma, i fan di George R.R. Martin non possono fare a meno di notare l’assenza di notizie riguardanti “The Winds of Winter”. Questo romanzo, atteso da anni, è diventato un argomento di discussione costante tra i lettori, molti dei quali si sono ormai rassegnati all’idea che potrebbe non vedere mai la luce. La continua espansione del catalogo di Martin, con progetti come il film basato su “Elden Ring”, ha sollevato interrogativi sulla sua capacità di dedicarsi completamente alla conclusione della saga di “A Song of Ice and Fire”.

In questo contesto, il nuovo film d’animazione su Ercole rappresenta un’interessante deviazione per Martin, ma al contempo alimenta le speculazioni e le frustrazioni dei fan che attendono con ansia il seguito delle avventure di Jon Snow, Daenerys Targaryen e degli altri personaggi iconici della sua opera. La speranza di vedere “The Winds of Winter” completato rimane viva, mentre il mondo del cinema si prepara a esplorare nuove storie ispirate alla mitologia.

