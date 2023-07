George Martin è stato sospeso dalla produzione di House of the Dragon

La celebre figura dello scrittore fantasy George R.R. Martin è al centro di una controversia nell’industria televisiva. Mentre Fran “la tata” Drescher guida le manifestazioni del sindacato degli attori, Martin manifesta il suo incondizionato sostegno ai colleghi scrittori. Lo fa parlando apertamente delle difficoltà che gli autori alle prime armi affrontano nel settore.

L’autore delle celebri “Cronache del ghiaccio e del fuoco,” che hanno ispirato la serie di successo Game of Thrones, comunica regolarmente con i suoi seguaci attraverso il suo blog personale. Martin è noto anche per essere impegnato nella produzione dello spin-off prequel di “Il trono di spade,” intitolato “House of the Dragon.” Tuttavia, recentemente, la produzione della serie potrebbe essere stata messa in discussione.

In un lungo post sul suo blog, Martin ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’atteggiamento dell’industria televisiva verso gli scrittori emergenti. L’autore ha una lunga esperienza nella televisione, avendo iniziato a lavorare negli anni ’80 alla serie “La Bella e la Bestia,” ma successivamente si è allontanato a causa delle ingerenze dei network.

Nel 2021, Martin ha firmato un accordo con HBO, mettendolo sotto contratto. Sia con il canale via cavo che con HBO Max per almeno cinque anni. Tuttavia, ha rivelato che il suo accordo con HBO è stato sospeso per oltre un mese a causa dello sciopero della Writers Guild of America. In questo periodo di sospensione, l’autore ha ancora molto lavoro da fare, ma si considera fortunato rispetto agli scrittori emergenti che stanno affrontando difficoltà durante lo sciopero.

Martin ha sottolineato che il suo sostegno allo sciopero non riguarda gli sceneggiatori, i produttori o gli showrunner. Poichè nella maggior parte dei casi sono bravi professionisti. Invece, si schiera a favore degli scrittori alle prime armi. Degli story editor, degli studenti che sperano di farsi strada nel mondo della scrittura e di tutte le persone che aspirano a realizzare il proprio show.