George Clooney si unisce alla serie “Buck Rogers”

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, George Clooney si è unito alla serie TV “Buck Rogers” come produttore esecutivo, insieme a Grant Heslov.

Buck Rogers: la serie televisiva

George Clooney in collaborazione con il suo partner di Smokehouse Grant Heslov produrranno “Buck Rogers”, serie televisiva, che probabilmente potrà vedere come protagonista lo stesso attore, ma ancora non è niente di certo.

L’attore- filmmaker attualmente nella sfera dei premi con “Midnight Sky“, sta lavorando all’adattamento della serie ispirandosi a quello di Legendary del classico eroe pulp Buck Rogers in potenziali capacità multiple.

Legendary sta attualmente sviluppando una serie limitata di prestigio scritta da Brian K. Vaughan con l’obiettivo di lanciare un film e un anime off-shoot se la serie iniziale sarà un successo.

Clooney e Heslov uniti per “Buck Rogers”

George Clooney e Heslov si sono uniti a Don Murphy e Susan Montford di Angry Films per produrre la serie insieme a Flint Dille, nipote del creatore originale di “Buck Rogers”.

Il personaggio di Rogers è apparso per la prima volta in una storia intitolata Armageddon 2419 e pubblicata in un numero del 1928 del pilastro del pulp, Amazing Stories. Scritta da Philip Francis Nowlan, la storia raccontava di un uomo che è intrappolato in una miniera di carbone durante un crollo, cade in animazione sospesa e Rip Van Winkle-style si sveglia quasi 500 anni nel futuro. Lì, viene arruolato per aiutare a combattere una guerra tra diverse bande in quella che una volta era l’America.

Rogers fu trasformato in un fumetto, intitolato semplicemente Buck Rogers, nel 1929 dalla John F. Dille Co. Presto seguirono giocattoli, radiodrammi, fumetti e un film a puntate con Buster Crabbe.

L’ultima volta che Rogers fu in primo piano sullo schermo fu alla fine degli anni ’70 con la serie di breve durata della NBC Buck Rogers in the 25th Century con Gil Gerard ed Erin Gray.

La serie introdusse una spalla robotica chiamata Twiki e un computer parlante chiamato Dr. Theopolis.

George Clooney sarà rappresentato da CAA.

Erika Zagari

29/01/2020