George Clooney: la festa privata è finita in tragedia

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 è stato ritrovato un cadavere di un membro della produzione della serie tv “Catch 22”, con protagonista George Clooney .

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dalla polizia romana nei bagni del locale in cui si era tenuta una festa organizzata dallo stesso Clooney per la fine delle riprese.

Choc al party organizzata da Clooney a Roma per festeggiare la serie tv “Chatc 22”: muore un aiuto scenografo di 37 anni

A Colle Oppio in un esclusivo locale romano si è tenuto un party organizzato dalla star di Hollywood George Clooney, in occasione della fine delle riprese della serie tv girata dall’attore hollywoodiano in Italia dal titolo “Catch 22”.

La festa è avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 agosto e si è conclusa con il ritrovamento nei bagni del locale del corpo senza vita di Gualco Traselli, un aiuto scenografo e attrezzista di 37 anni membro dello staff tecnico che ha lavorato al progetto televisivo con protagonista Clooney.

Come riporta il quotidiano romano il Messaggero, il primo a dare la notizia dell’avvenimento, non sono ancora note le cause che hanno portato al decesso dell’uomo. Alcuni ipotizzano un malore improvviso che avrebbe colpito il trentasettenne durante l’esclusivo party, ma per maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle cause del decesso è necessario attendere l’esito dell’autopsia attualmente in corso.

Trasselli era molto conosciuto negli ambienti dello spettacolo, lavorando in produzioni prestigiose, aveva affiancato la troupe personale dell’attore statunitense durante tutte le riprese fatte in Italia di questa serie.

“Catch 22” termina le riprese in tragedia

I lavori per “Catch 22” sono terminati a Cinecittà solamente alcuni giorni fa dopo quasi 3 mesi di produzione. La maggior parte delle riprese si sono svolte nella cittadina di Sutri in provincia di Viterbo e a Santa Teresa di Gallura in Sardegna.

La serie prodotta da Sky Atlantic basata sull’omonimo romanzo dello scrittore Joseph Heller, con protagonista George Clooney, racconta una storia ambientata in Italia negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Nel cast di “Catch 22” compaiono importanti nomi del cinema mondiale, tra cui quello dell’attore italiano Giancarlo Giannini.

Chiara Broglietti

30/08/2018