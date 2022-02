Gemma Arterton nella serie Disney+ “Culprits”

Gemma Arterton si è aggiunta al cast della prossima serie Disney+ dal titolo “Culprits” di J Blakeson. Le riprese inizieranno a brevissimo.

Insieme a Gemma Arterton si è unito al cast della serie anche Kirby Howell-Baptiste (“Crudelia”) e Niamh Algar (“Deceit”).

L’attrice inglese interpreterà Dianne, il membro di una banda di rapinatori che, dopo aver scelto di prendere strade diverse, vengono presi di mira uno a uno da un killer.

Nathan Stewart-Jarrett (“Candyman”) è stato scelto per ricoprire il ruolo principale di Joe. Questo nuovo progetto della Disney+ è una setie thriller creato e diretto da J. Blakeson, che in precedenza ha scritto e diretto un altro thriller intitolato “I Care a Lot” con protagonista Rosamund Pilke. Il produtture esecutivo di “Culprits” è Stephen Garrett. La serie è una produzione Character 7 e sarà composta da 8 episodi di 45 minuti.

J. Blakeson, creatore e regista della serie, ha commentato:

“Sono entusiasta di poter collaborare con Character 7 e Disney+ per Culprits. Disney+ è diventato rapidamente uno degli sbocchi più eccitanti per la TV, è da non perdere, quindi sono entusiasta che Culprits vi trovi la sua casa. Ed è un piacere collaborare con Stephen Garrett, che ha un’impeccabile esperienza nella realizzazione di show brillanti e d’impatto”