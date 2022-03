STARZPLAY, servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha rilasciato il trailer, il poster e i character poster dei personaggi di “Gaslit”, serie limitata con Sean Penn e Julia Roberts, presentata in anteprima domenica 24 aprile sulla piattaforma di streaming in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Gaslit: una visione moderna del Watergate

Julia Roberts e Sean Penn sono i protagonisti di una nuova interpretazione del Watergate con “Gaslit” capace di mettere in luce personaggi dimenticati dello scandalo, a partire dai subordinati di Nixon, passando per coloro che favorirono i loro crimini, fino ad arrivare ai tragici informatori.

La Roberts nella serie limitata veste i panni di Martha Mitchell, una vera e propria icona dell’alta società di Arkans, moglie di John Mitchell, interpretato da Sean Penn, procuratore generale fedele a Nixon. Nonostante la sua posizione, lei per prima lanciò l’allarme sul coinvolgimento del presidente nel Watergate, distruggendo la sua vita personale e decretando la fine di Nixon. John Mitchell, in veste di procuratore generale, sarà costretto a scegliere tra Martha e il presidente, nonchè suo amico.

Cast e produzione

Nel cast di “Gaslit” figurano inoltre: Dan Stevens nel ruolo di John Dean, Betty Gilpin in quello di Mo Dean, Shea Whigham nei panni di G. Gordon Liddy e Darby Camp come Marty Mitchell.

La serie limitata prende le mosse dalla prima stagione dell’acclamato podcast dal titolo “Slow Burn” ed è creato e prodotto da Robbie Pickering con Matt Ross che figura come regista e produttore esecutivo. Sam Esmail e Chad Hamilton sono produttori esecutivi con la loro Esmail Corp, insieme a UCP. Julia Roberts è anche produttore esecutivo con la sua Red Om Films insieme ai co-produttori esecutivi Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill e con i produttori esecutivi di Anonymous Content e Slate, Gabriel Roth e Josh Levin. Leon Nayfakh, che ha creato il podcast, è stato il consulente del progetto.

La serie è prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, per STARZ.

Il trailer

Roberta Rosella

16/03/2022