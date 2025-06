Gareth Edwards racconta il suo legame con Star Wars e il nuovo Jurassic World: La rinascita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gareth Edwards, il regista noto per il suo lavoro su “Rogue One: A Star Wars Story“, si prepara a tornare sul grande schermo con “Jurassic World: La rinascita“, in uscita il 2 luglio 2025. In un’intervista con Business Insider, Edwards ha condiviso il suo profondo legame con la saga di Star Wars e come questa abbia influenzato la sua carriera. La sua esperienza nel franchise di Star Wars ha avuto un impatto significativo sulla sua visione cinematografica, ma il regista ha chiarito che non prevede di tornare a lavorare in quel mondo.

Il legame di Gareth Edwards con Star Wars

Gareth Edwards ha sempre nutrito una passione per Star Wars, un amore che risale alla sua infanzia. Ha dichiarato che la saga ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, ben prima che iniziasse a comprendere il significato di fare cinema. Questo legame personale ha influenzato profondamente il suo approccio alla regia e alla narrazione. Edwards ha diretto “Rogue One“, un film che ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte del pubblico e ha aperto la strada a nuove storie nell’universo di Star Wars. La sua visione ha contribuito a dare vita a personaggi e trame che hanno catturato l’immaginazione dei fan.

Nonostante il successo di “Rogue One“, Edwards ha scelto di non tornare nel mondo di Star Wars per nuovi progetti. Ha spiegato che, sebbene porti sempre nel cuore la saga, è pronto a esplorare nuove avventure cinematografiche. Questa decisione riflette il suo desiderio di crescere come regista e di affrontare sfide diverse, piuttosto che rimanere legato a un solo franchise.

Il nuovo capitolo di Jurassic World

Con “Jurassic World: La rinascita“, Gareth Edwards si unisce a una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre. Questo film rappresenta il secondo reboot della serie, che ha avuto inizio con il lavoro di Steven Spielberg e Colin Trevorrow. Edwards ha descritto il suo approccio al film come un’opportunità per portare freschezza e innovazione a una storia già amata dal pubblico. La sua esperienza con “Rogue One” gli ha fornito strumenti preziosi per gestire un progetto di così grande portata.

Il regista ha lavorato a stretto contatto con un team di talentuosi collaboratori per garantire che “Jurassic World: La rinascita” rispetti le aspettative dei fan, pur offrendo nuove prospettive e sorprese. Edwards ha sottolineato l’importanza di mantenere l’essenza della saga, pur cercando di espandere l’universo narrativo con nuove idee e sviluppi. La sfida di bilanciare l’innovazione con la tradizione è stata centrale nel suo lavoro.

L’eredità di Rogue One e la serie Andor

“Rogue One” non è solo un film di successo, ma ha anche gettato le basi per la serie “Andor“, creata da Tony Gilroy. Questa serie ha ampliato ulteriormente l’universo di Star Wars, esplorando temi e personaggi in modi nuovi e coinvolgenti. Edwards ha espresso gratitudine per l’opportunità di aver lavorato a un progetto così significativo, che ha contribuito a dare vita a storie che risuonano con il pubblico.

L’apprezzamento per “Andor” ha dimostrato che la narrazione all’interno dell’universo di Star Wars può evolversi e adattarsi a nuove forme di storytelling. Edwards ha osservato come il successo della serie abbia rafforzato il legame tra i fan e il franchise, creando un dialogo continuo su ciò che significa essere parte di questo mondo. La sua esperienza con “Rogue One” e “Andor” ha arricchito la sua visione cinematografica, preparandolo per le nuove sfide che affronterà con “Jurassic World: La rinascita“.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!