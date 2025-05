Garda Cinema Film Festival 2025: Un Evento Imperdibile tra Ospiti e Proiezioni sul Lago

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 11 al 15 giugno 2025, il Lago di Garda ospiterà il Garda Cinema Film Festival, una manifestazione che celebra il cinema italiano con un ricco programma di eventi e proiezioni. Questa edizione del festival si distingue per la presenza di ospiti di spicco e un concorso internazionale dedicato ai cortometraggi, suddiviso in due sezioni: film di finzione e documentari. Tra i nomi noti che parteciperanno ci sono il regista Pupi Avati, l’attrice Giovanna Mezzogiorno, l’attore Edoardo Leo e molti altri, pronti a condividere la loro arte e le loro esperienze con il pubblico.

Un programma ricco di eventi e proiezioni

Il Garda Cinema Film Festival si propone come un’importante vetrina per il meglio della cinematografia italiana. Durante le sei serate, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare i protagonisti del festival, che saranno premiati con riconoscimenti speciali. L’apertura del festival sarà caratterizzata dalla proiezione del film “Ambra Sabatini – A un metro dal traguardo“, alla presenza del regista Mattia Ramberti. Questo film racconta la storia dell’atleta paralimpica Ambra Sabatini, simbolo di resilienza e determinazione, capace di trasformare i propri limiti in una risorsa.

Un altro atteso ospite è Luca Zingaretti, che presenterà il suo esordio alla regia con “La casa degli sguardi“, un’opera ispirata al romanzo di Daniele Mencarelli. La presenza di Zingaretti, noto per il suo talento e la sua versatilità, promette di arricchire ulteriormente l’offerta culturale del festival.

Ospiti d’eccezione e opere inedite

Il festival non si limita a proiezioni, ma offre anche l’opportunità di incontrare personalità di spicco del panorama cinematografico italiano. Maurizio Nichetti, regista e attore di grande rilievo, sarà premiato per il suo contributo al cinema. Presenterà la sua ultima commedia “AmicheMai“, una storia surreale che vede protagoniste Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz. Edoardo Leo, noto per la sua versatilità, porterà al festival una rilettura moderna dell’“Otello”, un’opera che ha riscosso un grande successo di pubblico.

Marianna Fontana, un’altra delle protagoniste del festival, presenterà “Luce“, un film intenso diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino. La presenza di questi artisti non solo arricchisce il programma, ma offre anche al pubblico l’opportunità di scoprire opere inedite e di dialogare con i creatori.

La giuria e i riconoscimenti

La giuria del concorso cinematografico sarà presieduta da Fabio Testi, un volto iconico del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, noto per le sue collaborazioni con registi di fama come Vittorio De Sica. Testi sarà presente anche in una serata speciale il 10 giugno, dove si terrà “Concerto d’amore in versi“, un evento che unisce poesia e musica classica, arricchito da ballerine di flamenco.

Accanto a Testi, la giuria sarà composta dall’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e dal regista Antonio Palumbo, un professionista attivo nel panorama cinematografico, teatrale e televisivo. La loro esperienza e competenza garantiranno una valutazione attenta e qualificata delle opere in concorso.

Un festival che celebra il cinema e la cultura

Il Garda Cinema Film Festival si propone non solo come un evento di intrattenimento, ma anche come un’importante occasione di riflessione sulla cultura cinematografica italiana. La presenza di artisti di fama e la varietà delle opere presentate offrono al pubblico un’esperienza unica, in grado di stimolare il dibattito e la curiosità verso il mondo del cinema.

Per ulteriori dettagli sul programma e sugli eventi, è possibile visitare il sito ufficiale del festival. La manifestazione rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti del cinema e per chi desidera scoprire nuove storie e talenti emergenti.

