Gal Gadot sarà la regina Cattiva di “Biancaneve”

Secondo le indiscrezioni riportate da Variety, Gal Gadot vestirà i panni della Regina Cattiva nel prossimo remake live-action della Disney “Biancaneve”.

Gal Gadot interpreta la cattiva della favola di “Biancaneve”

Gal Gadot è in trattative finali per vestire i panni la Regina Cattiva nel prossimo adattamento live-action della Disney di “Biancaneve”.

L’attrice israeliana è principalmente conosciuta per il suo ruolo di eroina in “Wonder Woman” (2017), film della DC Extended Universe; con questo ruolo di Regina Cattiva può finalmente mostrare un lato più malvagio.

La Gadot reciterà al fianco di Rachel Zegler, che è stata scelta per interpretare il ruolo della principessa.

La favola dei fratelli Grimm

Nella fiaba senza tempo, primo film d’animazione della Disney nel 1937, la Regina Cattiva trae in inganno Biancaneve facendole mangiare una mela avvelenata perchè gelosa della sua bellezza.

La cattiva pronuncia anche la famosa battuta:

“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”

Con l’aiuto di sette nani, Biancaneve fugge dalla regina e alla fine trova l’amore, vivendo per sempre ‘felici e contenti’.

La regia e la produzione del film

Il noto regista Marc Webb (“The Amazing Spider-Man”, 2011; “500 giorni insieme”, 2012) dirigerà l’adattamento ancora senza titolo. Con il produttore Marc Platt e il duo di compositori Benj Pasek e Justin Paul, arrangiatori della nuova musica per il film, le riprese dovrebbero iniziare nel 2022.

I futuri live-action Disney

La Disney sta sviluppando un live-action dai diversi anni e tra gli altri remake attualmente in lavorazione troviamo: “La Sirenetta”, con Halle Bailey; “Pinocchio”, con Tom Hanks; “Lilo e Stitch”, diretto da Jon M. Chu.

Eleonora De Sanctis

04/11/2021