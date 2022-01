Gal Gadot, protagonista dell’attuale film “Red Notice”, disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, sarà protagonista di un remake della classica pellicola “Caccia al ladro” di Alfred Hitchcock, per Paramount Pictures

Gal Gadot come Grace Kelly in “Caccia al ladro”?

Tentare una nuova versione di un classico di Hitchcock è nella migliore delle ipotesi rischioso, e finora lo studio non ha ancora rilasciato dichiarazioni su quale spinta darà alla storia. Restano ancora sconosciuti i dettagli sulla trama del nuovo remake, Gadot sarà senza dubbio la protagonista ma, rimaniamo in attesa di avere maggiori dettagli in seguito.

Il film originale del 1955 raccontava le vicende di un ex ladro in cerca di salvare la propria nuova reputazione catturando un rapinatore della Costa Azzurra.

La storia è curata da Eileen Jones, una veterana della serie TV “Prodigal Son” che scriverà e offrirà una nuova versione del film di Alfred Hitchcock, interpretato da Cary Grant e Grace Kelly nella storia dell’ex ladro che deve dimostrare la sua innocenza.

Non sono stati rivelati altri particolari sul progetto sia per quel che concerne il protagonista maschile, sia per la regia.

Gli ultimi lavori dell’attrice

Oltre al già citato “Red Notice”, uno dei film attualmente più visti su Netflix, la nostra Wonder Woman è presente nelle seguenti pellicole del 2021: “Zack Snyder’s Justice League” di Zack Snyder; “Fast & Furious 9 – The Fast Saga” di Justin Lin (2021); mentre per nel 2022 è nel nutrito cast di “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 febbraio.

Michela De Paolis

12/01/2022