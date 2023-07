Gal Gadot ha confessato di essersi divertita molto nel ruolo della regina cattiva

Gal Gadot è tra le attrici più popolari e quotate degli ultimi anni. Conosciuta ai più per la comparsa nella saga Fast and Furious e soprattutto per aver interpretato l’eroina DC Wonder Woman, è tornata a far parlare di sé. Di recente infatti, ha rilasciato un’intervista a Vogue UK in cui ha commentato la sua futura apparizione nel live action di Biancaneve e i sette nani.

Dopo il recente progetto incentrato sul remake live action de La Sirenetta, Disney avrebbe deciso di puntare su un altro classico molto amato ovvero Biancaneve. In modo particolare, Gal Gadot interpreterà la Regina Cattiva e, in base a ciò che ha dichiarato, ha adorato particolarmente il suo ruolo nel film. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attrice a Vogue UK:

“Non ho una tipologia di personaggio preferito. Penso che sia stato molto divertente interpretare la Regina Cattiva. C’era qualcosa di così delizioso in quel ruolo perché è una fiaba. È il primo cattivo Disney. E poiché è un musical, ho potuto accrescere la mia performance e renderla molto più drammatica e molto più animata, ed era semplicemente delizioso. Mi è piaciuto, e ho cambiato la mia voce, ho fatto tutte queste cose diverse. Ed è stato semplicemente super divertente, e non vedo l’ora di guardarlo. Non vedo l’ora di vedere com’è”.

L’attrice quindi, nonostante il ruolo di antagonista, ha apprezzato molto questa nuova esperienza di recitazione. Nel ruolo della protagonista invece vedremo Rachel Zegler, nota soprattutto per la sua partecipazione a West Side Story. Lo stesso regista, Marc Webb, ha commentato le straordinarie qualità della Zegler:

“Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono sono l’inizio dei suoi talenti. La sua forza, la sua intelligenza e il suo ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica fiaba Disney”.

Non ci resta quindi che attendere per scoprire ulteriori novità su questo nuovo adattamento Disney.