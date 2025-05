Gal Gadot e Matthias Schoenaerts protagonisti del thriller post-bellico “Ruin” diretto da Niki Caro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo avvincente thriller post-bellico intitolato “Ruin“, che vede come protagonisti l’attrice israeliana Gal Gadot e l’attore belga Matthias Schoenaerts. Questo film, diretto dalla regista Niki Caro, già nota per il suo lavoro in “Mulan“, promette di esplorare tematiche profonde legate alla vendetta e alla riconciliazione in un contesto storico complesso. La sceneggiatura, scritta dai talentuosi Kaz Firpo e Ryan Firpo, ha già fatto parlare di sé, figurando nella Black List dei migliori script senza produttore nel 2017, prima di essere acquisita da Marc Butan di MadRiver Pictures.

La trama di “ruin”: vendetta e alleanze improbabili

Ambientato nella Germania del secondo dopoguerra, “Ruin” racconta la storia di una prigioniera di un campo di concentramento, interpretata da Gal Gadot, che, dopo essere stata liberata, si trova costretta a formare un’alleanza inaspettata con un soldato tedesco, interpretato da Matthias Schoenaerts. Insieme, i due personaggi intraprenderanno un percorso di vendetta contro una squadra delle SS naziste, affrontando le sfide e i traumi derivanti dalla guerra. Questo intreccio narrativo non solo mette in luce le atrocità del conflitto, ma esplora anche la possibilità di redenzione e comprensione tra opposti.

La scelta di ambientare la storia in un periodo così delicato della storia europea offre un’opportunità unica di riflessione sulle conseguenze della guerra e sulle relazioni umane in situazioni estreme. La regista Niki Caro, con la sua esperienza nel trattare temi legati all’Olocausto e alla guerra, è ben posizionata per guidare questo progetto, promettendo una narrazione intensa e coinvolgente.

Il team creativo e produttivo di “ruin”

Dietro la realizzazione di “Ruin” si trova un team di professionisti di alto livello. Oltre alla regia di Niki Caro, la produzione è affidata a Marc Butan di MadRiver Pictures, insieme a Jaron Varsano e Gal Gadot, che collaborano attraverso la loro compagnia Pilot Wave Motion Pictures. La presenza di Gillian Hormel di Ludascripts e Mary Aloe di Aloe Entertainment come produttori esecutivi aggiunge ulteriore prestigio al progetto. Evan Powell supervisionerà la produzione per MadRiver, garantendo che ogni aspetto del film sia curato nei minimi dettagli.

La sceneggiatura, firmata dai Firpo, noti per il loro lavoro in “Eternals“, ha già dimostrato di avere un forte impatto, attirando l’attenzione di produttori e critici. La combinazione di un soggetto potente e di un team creativo esperto fa ben sperare per il successo di “Ruin“.

Niki caro: una regista con esperienza nel dramma bellico

Niki Caro ha già dimostrato il suo talento nel trattare storie legate alla Seconda Guerra Mondiale, come evidenziato nel suo film “La signora dello zoo di Varsavia“, che ha visto Jessica Chastain nel ruolo principale. La sua carriera è caratterizzata da opere che affrontano tematiche forti e complesse, come la lotta per la sopravvivenza e la resilienza umana. Il suo debutto alla regia con “La ragazza delle balene” ha portato a Keisha Castle-Hughes una nomination come miglior attrice agli Oscar, evidenziando la capacità di Caro di lavorare con attori giovani e talentuosi.

Dopo aver interpretato la Regina Cattiva nel reboot live-action di “Biancaneve“, Gal Gadot è attualmente impegnata nelle riprese di “The Runner“, mentre Matthias Schoenaerts sta girando il cinecomic “DC Supergirl: Woman of Tomorrow“. La loro partecipazione a “Ruin” rappresenta un ulteriore passo nella loro carriera, portando sul grande schermo una storia che promette di essere tanto avvincente quanto significativa.

Con l’uscita di “Ruin“, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in una narrazione che affronta le cicatrici della guerra e la complessità delle relazioni umane, rendendo questo film un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

