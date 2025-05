Gabriele Muccino presiede la giuria del Reply AI Film Festival 2025: un evento innovativo per il cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Reply AI Film Festival, giunto alla sua seconda edizione, si prepara a diventare un punto di riferimento per i cineasti e i creativi che desiderano esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale nel settore cinematografico. Sotto la direzione del regista romano Gabriele Muccino, la giuria valuterà opere che utilizzano tecnologie avanzate per raccontare storie emozionanti. Questo festival rappresenta un’opportunità unica per i videomaker di cimentarsi nella creazione di cortometraggi innovativi, sfruttando strumenti di AI.

La giuria del Reply AI Film Festival

Gabriele Muccino avrà il compito di guidare una giuria composta da esperti del settore, tra cui nomi di spicco come Rob Minkoff, co-regista de Il Re Leone, e i cofondatori di Curious Refuge, Caleb e Shelby Ward. La giuria include anche Denise Negri, giornalista di SkyTg24 e Sky Arte, il produttore Dave Clark, e Charlie Fink, esperto di Augmented Reality, Virtual Reality e AI, nonché columnist di Forbes US. Completano il panel Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply, Caroline Ingeborn, Chief Operating Officer di Luma AI, Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia, e Guillem Martinez Roura.

Questa composizione variegata di professionisti del cinema e della tecnologia garantirà una valutazione approfondita e multidimensionale delle opere presentate. Ogni giurato porterà la propria esperienza e visione, contribuendo a una selezione che premia la creatività e l’innovazione.

Il tema dell’edizione 2025: ‘Generation of Emotions’

Il tema scelto per il festival di quest’anno è ‘Generation of Emotions‘, un invito a riflettere su come l’Intelligenza Artificiale possa generare emozioni autentiche attraverso il linguaggio cinematografico. I partecipanti sono chiamati a presentare le loro opere entro il 1° giugno 2025 sulla piattaforma aiff.reply.com. La giuria, presieduta da Muccino, valuterà i cortometraggi in base a criteri di creatività, qualità della produzione e utilizzo dell’AI in tutte le fasi di realizzazione, dalla scrittura alla post-produzione.

Questa edizione del festival si propone di esplorare le nuove frontiere del cinema, dove la tecnologia non sostituisce la creatività umana, ma la potenzia, aprendo a nuove possibilità narrative e stilistiche.

Gabriele Muccino e il suo ruolo nel festival

Gabriele Muccino ha espresso il suo entusiasmo per il festival, definendolo un evento pionieristico che rappresenta l’incontro tra tecnologia e arte. Ha sottolineato come l’Intelligenza Artificiale possa fungere da catalizzatore per l’innovazione, permettendo ai registi di sperimentare con stili e generi che prima erano impensabili. Muccino ha dichiarato di essere onorato di presiedere la giuria e di avere l’opportunità di scoprire nuovi talenti e celebrare esperimenti audaci che plasmeranno il futuro del cinema.

La sua visione si allinea con l’idea che la rivoluzione dell’AI sia solo all’inizio, e che il festival rappresenti una piattaforma per dare voce a queste nuove espressioni artistiche.

Premi e riconoscimenti

Oltre alla selezione dei cortometraggi più meritevoli, la giuria avrà il compito di assegnare due premi speciali. Il Lexus Visionary Award sarà conferito alla produzione più innovativa che integri tecnologia, design e intuizione del futuro, riflettendo i valori di Lexus. L’AI for Good Award, in collaborazione con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni , sarà destinato al miglior cortometraggio che evidenzi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite .

Le dieci opere finaliste saranno invitate a un evento di première, organizzato da Reply e Mastercard, che si svolgerà a settembre a Venezia. Durante questa occasione, saranno annunciati i tre vincitori assoluti, offrendo così un’importante visibilità ai cineasti emergenti e alle loro opere.

