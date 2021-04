The Last of Us, Gabriel Luna nel cast dell’adattamento HBO

L’attore Gabriel Luna ricoprirà il ruolo di Tommy nell’adattamento del celebre videogioco

Gabriel Luna sarà Tommy

L’attore di “Terminator: Dark Fate” Gabriel Luna è solo l’ultima stella a unirsi all’adattamento di “The Last of Us” della HBO, secondo Variety. La serie vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, rispettivamente, con Luna nel ruolo di Tommy, il fratello minore di Joel.

Nella serie di videogiochi di Naughty Dog, un’infezione fungina trasforma gli esseri umani in creature aggressive simili a zombi. Dopo un’introduzione che presenta sia Joel che Tommy, il gioco salta avanti di vent’anni, dove i sopravvissuti vivono in zone di quarantena. A combattere contro questa oppressione militare in tutti gli Stati Uniti ci sono le Lucciole, un gruppo di miliziani che sta cercando una cura per l’infezione.

Anche se non è chiaro quanto questo adattamento firmato HBO rimarrà fedele alla storia dei giochi, Tommy è parte integrante sia di “The Last of Us” che del sequel dello scorso anno, “The Last of Us Part II”. Neil Druckman, scrittore e direttore creativo del gioco , ha detto che la serie seguirà la storia del primo gioco, tuttavia, ci sono parti in cui la storia “devierà notevolmente” dagli eventi originali.

La carriera di Gabriel Luna

Luna è probabilmente meglio conosciuto come l’androide Rev-9 in “Terminator: Dark Fate” del 2019 e come Robbie Reyes / Ghost Rider in “Agents of S.H.I.E.L.D.” Luna è anche apparso in “Bernie” di Richard Linklater, la prima stagione di “True Detective“, ed è stato la star della serie di El Rey, “Matador”. Craig Mazin, che ha creato “Chernobyl” per HBO, scriverà e produrrà la serie insieme a Druckmann. L’episodio pilota è diretto da Kantemir Balagov, che in precedenza ha diretto il film russo “Beanpole”.

Sebbene non sia chiaro quando The Last of Us sarà presentato in anteprima su HBO, le riprese dovrebbero iniziare a luglio e non si concluderanno fino a giugno del 2022.

Luca Francesconi

16/04/2021