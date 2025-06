FX sviluppa una nuova serie comedy ispirata a Frankenstein Junior con Mel Brooks come produttore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La notizia di una nuova serie comedy ispirata al celebre film “Frankenstein Junior” ha catturato l’attenzione degli appassionati di cinema e televisione. FX, il network noto per le sue produzioni di alta qualità, sembra essere pronto a ordinare la produzione del pilot di questa attesa serie. Con Mel Brooks coinvolto come produttore esecutivo, il progetto promette di portare un tocco di umorismo e nostalgia, richiamando l’iconico film degli anni ’70.

Dettagli sul progetto

La serie, intitolata “Very Young Frankenstein“, sarà scritta da Stefani Robinson, che ricoprirà anche il ruolo di showrunner. A dirigere il pilot ci sarà Taika Waititi, noto per il suo approccio creativo e innovativo, che ha già dimostrato il suo talento in produzioni come “What We Do In The Shadows“. Insieme a loro, Garrett Basch sarà parte del team di produzione, contribuendo a dare vita a questa nuova avventura comica.

Il team di produttori esecutivi è completato da Kevin Salter, un membro del gruppo di produzione di Mel Brooks, e Michael Gruskoff, che aveva già lavorato come produttore nel film originale. La serie sarà realizzata da 20th Television, un nome di riferimento nel panorama televisivo, noto per la sua capacità di produrre contenuti di successo.

La trama della serie rimane avvolta nel mistero, con il team di produzione che ha rivelato solo che si ispira al film cult. Non è chiaro se la storia seguirà un percorso simile a quello di Colin Robinson, un personaggio di “What We Do In The Shadows” che, dopo essere tornato bambino, deve affrontare nuovamente le sfide della crescita. Questo elemento di curiosità lascia aperte molte possibilità per lo sviluppo della narrazione.

Riflessioni sul film originale

“Frankenstein Junior“, uscito nel 1974, è un’opera che ha segnato un’epoca, ispirata al romanzo di Mary Shelley. La pellicola ha visto come protagonista Gene Wilder, che ha co-sceneggiato il film insieme a Mel Brooks. Wilder interpreta Frederick Frankenstein, il nipote del celebre scienziato Victor Frankenstein, che eredita il castello di famiglia in Transilvania. Insieme al suo assistente Igor, interpretato da Marty Feldman, Frederick cerca di riabilitare il nome della sua famiglia, dimostrando che il suo antenato non era affatto folle.

Il cast del film è composto da attori di grande talento, tra cui Peter Boyle, Cloris Leachman, Madeline Kahn e Teri Garr, che hanno contribuito a rendere il film un classico intramontabile. La commedia, che mescola elementi di horror e satira, ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo umorismo intelligente e alle performance memorabili.

La nuova serie, pur mantenendo un legame con il film originale, avrà il compito di reinventare la storia per una nuova generazione, mantenendo vivo lo spirito comico che ha reso “Frankenstein Junior” un cult. Con un team creativo di alto livello e un’idea di base intrigante, le aspettative sono alte per questo progetto che promette di intrattenere e divertire.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!