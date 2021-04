Furiosa: primi dettagli sul prequel di “Mad Max”del regista George Miller

In una nuova conferenza stampa George Miller, rivela alcuni dettagli sul nuovo film che girerà in Australia, “Furiosa”

Furiosa: le anticipazioni del regista George Miller

“Furiosa”, il prequel di “Mad Max: Fury Road” con Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy, si distinguerà dai film precedenti del franchise con una storia che si svolge “nel corso di molti anni“. Durante una conferenza stampa, lo stesso regista George Miller ha definito il film “una saga” .

Sono passati alcuni mesi da quando la Warner Bros. ha fissato una data di uscita per “Furiosa”, che arriverà nei cinema nel 2023. Senza alcuna sinossi ufficiale, questo è uno dei pochi dettagli della trama che abbiamo. Durante la conferenza, George Miller racconta che “non avevo intenzione di fare un grande film epico“, ma una storia che richiedeva molte scene diverse, così da seguire le vicende della protagonista lungo diversi anni e non per pochi giorni.

“Furiosa” si concentrerà sull’audace personaggio dato alla vita da Charlize Theron in “Fury Road”, ma poiché la storia si svolge prima degli eventi di quel film, Taylor-Joy è stata scelta per la versione più giovane. Per quanto riguarda Chris Hemsworth, l’attore dovrebbe interpretare Dementus, un nuovo personaggio con una lunga cicatrice argentata sul viso.

L’universo di “Mad Max”

Anche se bisogna aspettare due anni prima di poter vedere “Furiosa”, la sua produzione si sta muovendo molto più velocemente di “Fury Road”. Miller ha avuto la prima idea per il quarto film di “Mad Max” nel 1987, con una sceneggiatura grezza scritta nel 1998 e le riprese programmate per il 2001. “Fury Road”, però, sarebbe uscito solo nel 2015, dopo oltre un decennio di difficile sviluppo.

Le voci su un possibile spin-off su “Furiosa” sono state immediate, soprattutto dopo gli elogi sia da parte del pubblico che della critica. Nel complesso, le riprese di questo prequel sono cominciate velocemente, considerando che la pandemia ha interrotto la produzione cinematografica da più di un anno. Questa è un’ottima notizia per gli amanti dei film d’azione, perché dopo “Fury Road”, stavamo tutti aspettando di tornare nell’universo di Mad Max.

Furiosa arriverà nei cinema il 23 giugno 2023.

Francesca Reale

20/04/2021