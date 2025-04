Funerali di Papa Francesco: modifiche ai palinsesti televisivi di Rai e Mediaset

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sui palinsesti televisivi, costringendo sia Rai che Mediaset a rivedere i propri programmi. La programmazione di numerosi show è stata stravolta, con cancellazioni e rinvii che hanno coinvolto anche produzioni di successo. I funerali del Papa, previsti per sabato 26 aprile, saranno trasmessi in diretta dalla Rai, portando a una riorganizzazione delle trasmissioni in onda.

Slittamenti e cancellazioni nei programmi

La morte di Papa Francesco ha costretto la Rai a modificare la programmazione di diversi programmi, tra cui il noto game show “Affari Tuoi“, condotto da Stefano De Martino. Questo show, che ha intrattenuto il pubblico per anni, non andrà in onda come previsto il 2 maggio, ma sarà posticipato al 4 maggio. La decisione è stata presa per dare spazio alla copertura dei funerali, un evento di grande rilevanza nazionale. Anche altri programmi, come “Belve” e “The Couple“, hanno subito modifiche, con la cancellazione di episodi programmati. La situazione ha suscitato discussioni tra i telespettatori, alcuni dei quali si sono espressi sulla necessità di mantenere una certa distanza tra la programmazione di intrattenimento e gli eventi di lutto.

Modifiche a L’Eredità e Ciao Maschio

Un altro programma che ha subito un cambiamento è “L’Eredità“, condotto da Marco Liorni. Lo speciale dedicato al quiz non andrà in onda nella sua collocazione abituale su Rai1, ma è stato spostato a domenica 27 aprile. Questa decisione è stata presa in segno di rispetto per la scomparsa del Papa, ma ha sollevato alcune polemiche tra coloro che ritengono che un paese laico non debba necessariamente adattare la propria programmazione a eventi religiosi. Anche “Ciao Maschio“, condotto da Nunzia De Girolamo, ha subito uno stop temporaneo, contribuendo a un clima di incertezza nei palinsesti.

La speranza di un ritorno alla normalità

La scomparsa di Papa Francesco ha creato un clima di lutto che ha influenzato la programmazione televisiva. Molti telespettatori sperano che, una volta conclusi i funerali, i palinsesti possano tornare alla normalità, offrendo contenuti più leggeri e divertenti. La domanda che molti si pongono è: quando tornerà “Affari Tuoi“? Secondo le ultime notizie, il programma dovrebbe riprendere la sua regolare programmazione stasera, portando finalmente un po’ di svago dopo giorni di trasmissioni dedicate al lutto. Inoltre, è previsto uno speciale in prima serata con ospiti storici del conduttore, tra cui Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che promette di riportare un’atmosfera di festa e intrattenimento.

