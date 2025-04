Funerali di papa francesco: il mondo si ferma per rendere omaggio al pontefice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabato 26 aprile 2025, il mondo si unirà in un momento di grande rispetto e commemorazione per papa francesco, il pontefice argentino noto per la sua umiltà e il suo costante impegno verso i più vulnerabili. I funerali si svolgeranno in Piazza San Pietro a partire dalle ore 10:00, un evento che attirerà milioni di fedeli e non solo, con una diretta televisiva che raggiungerà un pubblico globale. Questo articolo offre una guida dettagliata su come seguire la cerimonia, sia in televisione che in streaming.

Dettagli dei funerali: orario e cerimonia

I funerali di papa francesco si terranno sabato 26 aprile 2025, alle ore 10:00, presieduti dal Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. La cerimonia seguirà un rito semplificato, come voluto dallo stesso papa francesco, caratterizzato da una bara in legno di cipresso rivestita di zinco, in sostituzione delle tradizionali tre bare. Questo approccio sobrio riflette lo stile pastorale del pontefice, che ha sempre promosso una Chiesa più vicina ai bisogni delle persone.

Dopo la messa funebre, il corpo di papa francesco sarà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura. Questa scelta rappresenta una novità rispetto alla tradizione che prevede la sepoltura dei pontefici nelle Grotte Vaticane. La cerimonia, che si svolgerà principalmente all’aperto, è attesa da un pubblico di circa 300.000 persone a Roma, con milioni di spettatori che seguiranno l’evento in tutto il mondo.

Come seguire i funerali in tv e streaming sulla rai

La Rai garantirà una copertura completa dell’evento attraverso Rai 1 e il Tg1, a partire dalle 8:30. Lo speciale sarà condotto da vaticanisti di spicco come David McCullagh e Sharon Ní Bheoláin, con il supporto di esperti di liturgia come Áine Lawlor e Michael Collins. La trasmissione seguirà l’intera cerimonia, dalle fasi iniziali in Piazza San Pietro fino al trasporto del feretro a Santa Maria Maggiore.

Rai 1 offrirà anche approfondimenti storici sul pontificato di francesco e sulle modifiche apportate ai riti funebri. Rai News 24, invece, fornirà aggiornamenti in tempo reale, con collegamenti dal Vaticano e interviste a fedeli e autorità religiose. Per chi preferisce seguire l’evento in streaming, la diretta sarà disponibile su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet e smart TV.

Copertura dei funerali su mediaset, la7 e tv2000

Anche Mediaset offrirà una copertura dettagliata dell’evento. Lo speciale del Tg5, condotto da Cesara Buonamici, inizierà alle 8:40 e si concluderà alle 13:30. La trasmissione includerà collegamenti in diretta da Piazza San Pietro, analisi sul pontificato di francesco e interventi di esperti, tra cui vaticanisti e teologi. In seconda serata, Canale 5 presenterà un ulteriore speciale Tg5 per ripercorrere i momenti salienti della giornata. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Tv2000, la rete della Conferenza Episcopale Italiana, fornirà una copertura approfondita a partire dalle 8:00, con commenti di vaticanisti come Andrea Tornielli e sacerdoti che hanno conosciuto papa francesco. Infine, La7 trasmetterà uno speciale del TG La7, condotto da Enrico Mentana, a partire dalle 9:40, per garantire un’analisi completa dell’evento.

Il 26 aprile 2025 rappresenterà un momento di unione e riflessione per milioni di persone in tutto il mondo, pronte a rendere omaggio a un pontefice che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.

