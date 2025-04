Funerali di Papa Francesco: dettagli sull’evento del 26 aprile 2025 a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 26 aprile 2025, Roma si prepara a un evento di grande rilevanza con i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno sul sagrato della Basilica di San Pietro alle ore 10:00. La cerimonia, che attirerà un vasto pubblico, sarà trasmessa in diretta televisiva e su maxi schermi dislocati in diverse aree della città, permettendo a tutti di partecipare in modo significativo.

Trasmissioni televisive dei funerali

La Rai ha pianificato una copertura dettagliata dell’evento, modificando il proprio palinsesto per garantire che i telespettatori possano seguire ogni momento della cerimonia. Su Rai 1, la programmazione inizierà alle 9:30 con uno speciale dedicato ai funerali di Papa Francesco, seguito dalla diretta della cerimonia alle 10:00. Anche le altre reti della Rai, come Rai 2 e Rai 3, offriranno approfondimenti e collegamenti in diretta, assicurando che il pubblico sia informato su ogni aspetto dell’evento.

Mediaset non è da meno, con Canale 5 che trasmetterà la cerimonia a partire dalle 9:45, preceduta da uno speciale che preparerà gli spettatori all’importante momento. Sky TG24, noto per la sua copertura continua delle notizie, seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale e analisi, permettendo ai telespettatori di avere una visione completa di quanto accade durante i funerali.

Maxi schermi nelle piazze di Roma

Per coloro che desiderano vivere l’evento all’aperto, il Comune di Roma ha predisposto maxi schermi in diverse piazze della città. Le aree di via della Conciliazione, Piazza Pia e Piazza Santa Maria Maggiore saranno dotate di schermi giganti per permettere ai fedeli di assistere ai funerali. Queste piazze sono state scelte per la loro capacità di accogliere un gran numero di persone e sono state attrezzate per garantire la sicurezza e il comfort dei partecipanti.

L’allestimento dei maxi schermi rappresenta un’opportunità per i romani e i turisti di unirsi in un momento di raccoglimento e celebrazione della vita di Papa Francesco, creando un’atmosfera di comunità e condivisione. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che l’evento si svolga senza intoppi, assicurando che tutti possano partecipare in modo sicuro e dignitoso.

Modifiche al traffico e misure di sicurezza

In vista dei funerali, il Comune di Roma ha attuato modifiche significative alla viabilità e ha predisposto misure di sicurezza straordinarie. Diverse strade nelle vicinanze del Vaticano saranno chiuse al traffico veicolare per facilitare l’afflusso dei partecipanti e garantire la sicurezza di tutti. Saranno istituiti percorsi pedonali per agevolare l’accesso alle aree con i maxi schermi, permettendo così un flusso ordinato di persone.

Si consiglia ai cittadini di utilizzare i mezzi pubblici, che saranno potenziati per l’occasione, per evitare congestioni e facilitare gli spostamenti. Le autorità locali forniranno indicazioni chiare per garantire che tutti possano raggiungere le aree designate senza difficoltà. La sicurezza sarà una priorità, con un dispiegamento di forze dell’ordine e personale di sicurezza per monitorare l’evento e garantire un’atmosfera serena e rispettosa.

