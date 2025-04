Funerali di Papa Francesco: cambiamenti nella programmazione televisiva del 26 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 26 aprile 2025 segnerà un momento di grande significato per la Chiesa cattolica e per i fedeli di tutto il mondo, con i funerali di Papa Francesco che si svolgeranno in Piazza San Pietro a Roma. Questo evento di portata storica avrà ripercussioni anche sulla programmazione televisiva, con diverse trasmissioni che si adatteranno per consentire a tutti di seguire la cerimonia in diretta.

I funerali di Papa Francesco: dettagli e celebrazioni

La cerimonia funebre di Papa Francesco si terrà alle 10 del mattino del 26 aprile 2025. La notizia della data è stata ufficializzata dalla prima Congregazione generale dei cardinali, riunita immediatamente dopo la morte del Pontefice. A presiedere le esequie sarà Giovanni Battista Re, cardinale decano, che guiderà i riti in un’atmosfera di profondo rispetto e commozione.

La salma di Papa Francesco sarà esposta in San Pietro fino a venerdì 25 aprile, permettendo ai fedeli di rendergli omaggio. Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, a partire da martedì 22 aprile fino al giorno dei funerali. Questo gesto sottolinea l’importanza dell’evento e il profondo impatto che Papa Francesco ha avuto non solo sulla Chiesa, ma anche sulla società in generale.

Le esequie saranno trasmesse in diretta da numerose emittenti televisive in tutto il mondo, con speciali dedicati sia da parte della Rai che di Mediaset. Questo permetterà a milioni di persone di seguire l’evento in tempo reale, unendo i fedeli in un momento di riflessione e preghiera.

Modifiche alla programmazione televisiva

In vista dei funerali, la programmazione televisiva subirà significative modifiche. Diverse trasmissioni, in particolare quelle di Rai e Mediaset, non andranno in onda per rispetto nei confronti dell’evento. Tra i programmi Rai che verranno sospesi ci sono “Affari Tuoi” e “Ciao Maschio“, che non saranno disponibili sabato 26 aprile.

In particolare, la puntata speciale di “Affari Tuoi” con Stefano De Martino, inizialmente prevista per il 2 maggio, è stata posticipata al 4 maggio. Questo speciale, molto atteso, vedrà la partecipazione di vari ospiti, tra cui Serena Brancale e i The Kolors, che si esibiranno per il pubblico.

Anche la trasmissione “L’Eredità“, uno dei quiz più seguiti della Rai, non andrà in onda il 26 aprile. La versione serale del programma riprenderà domenica 27 aprile, permettendo così di rispettare il momento di lutto.

Cambiamenti nei programmi Mediaset

Non solo la Rai, ma anche Mediaset ha annunciato modifiche alla sua programmazione in occasione dei funerali di Papa Francesco. Il programma “The Couple“, condotto da Ilary Blasi, ha interrotto la sua diretta per onorare la memoria del Pontefice. Invece della consueta puntata, Canale Cinque ha scelto di trasmettere un film dedicato alla vita di Papa Francesco, intitolato “Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente“, diretto da Daniele Luchetti.

La diretta dei funerali sarà probabilmente trasmessa in Rai a reti unificate, ma i dettagli definitivi non sono ancora stati comunicati. Anche Mediaset seguirà l’evento, mentre La7 offrirà uno speciale con Enrico Mentana che commenterà le esequie, fornendo un’analisi approfondita e un tributo al Pontefice.

Con queste modifiche, le emittenti televisive si preparano a un evento che non solo segna la fine di un’era, ma rappresenta anche un momento di unione e riflessione per milioni di persone in tutto il mondo.

