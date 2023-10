Frozen 3: in arrivo il nuovo capitolo Disney

Non è in dubbio la preparazione di Frozen 3, il film di animazione Disney sarebbe già in produzione. Ma molti si chiedono quando arriva nelle sale cinematografiche.

Quando esce nelle sale Frozen 3?

La regista dei primi due capitoli, ovvero Jennifer Lee, ha detto di essere sbalordita dal nuovo capitolo e da quello che ha già visto con il suo team creativo, quindi c’è poco da girarci attorno: il film arriverà nelle sale prossimamente, con l’intento di stravolgere il botteghino.

Ovviamente, tutti i fans di Elsa e del pupazzo di neve Olaf si stanno sfregando le mani per l’arrivo di Frozen 3. Ma la domanda resta costante: quando arriverà nelle sale il film?

Per provare a dare una risposta a questo annoso quesito, occorre fare una previsione in linea anche con i tempi di lavorazione del precedente capitolo. Quindi, possiamo aspettarci questo nuovo Frozen intorno al 2027, visto che il tempo impiegato tra Frozen e Frozen 2 è stato di circa 6 anni: prendendo questo lasso di tempo come buono dovremmo comunque aspettarne ancora quattro circa per vederlo arrivare nelle sale di tutto il mondo.

Anche vero è che bisognerebbe considerare l’esatto momento in cui è iniziata la lavorazione del secondo capitolo di Frozen, ovvero il 2015 (data in cui l’annuncio fu ufficiale dello sviluppo). In tal senso ci sono voluti circa 4 anni per vederlo all’opera.

Ed anche con questo calcolo, dunque, visto che siamo nel 2023, dovremmo pensare che Frozen 3 uscirà nel 2027. Non ci resta che attendere per saperne di più.

Frozen 3, la prima trilogia Disney

Caso unico nella storia della Disney, pertanto da sottolineare, il terzo capitolo della saga del ghiaccio e di Elsa, sarà parte dell’unica trilogia che sia stata realizzata dalla casa Disney.

Pertanto, quando Frozen 3 uscirà sarà anche il coronamento di un momento storico per la casa di Topolino.