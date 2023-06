“Frozen 3” è ufficiale: Idina Menzel conferma il suo ritorno nelle vesti di Elsa

Dopo la conferma da parte di Disney della realizzazione di Frozen 3, a distanza di qualche tempo è stata la stessa Idina Menzel a dichiarare ufficialmente che tornerà a far parte del cast, prestando la sua voce a Elsa. L’attrice infatti, figura nel cast originale e, pur essendo abbastanza scontata la presenza di Elsa nel nuovo film, ora ne abbiamo conferma. Nonostante questa novità, il suo aggiornamento è stato molto breve e privo di novità per quanto riguarda il film.

Frozen 3 tornerà dunque sugli schermi dopo i primi due capitoli, pubblicati rispettivamente nel 2013 e nel 2019. Il primo capitolo Frozen – Il regno di ghiaccio fu un grande successo mondiale in cui la stessa doppiatrice Idina Menzel fu protagonista, prestando la sua voce al personaggio di Elsa. Per quanto riguarda la voce italiana invece, fu Serena Autieri a prestare la sua voce al personaggio.

Nel mezzo di questi due capitoli però, Disney decise di realizzare una serie di cortometraggi con protagonista Olaf. Solo di recente abbiamo avuto la conferma di un terzo film della saga anche se purtroppo non abbiamo aggiornamenti sulla trama e sul cast. L’unica conferma per ora è la presenza di Idina Menzel che ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Billboard:

“Non ne so molto. Ad essere completamente onesta, ci hanno soltanto anticipato che si farà per cui non ne ho idea. Non mi hanno mostrato una sceneggiatura, non mi hanno mostrato niente. Tutto quello che so è che ne faremo un altro e questo è quanto. Quindi ho pensato: ottimo, potrò pagare le bollette.”

Da come possiamo notare quindi, sembra che l’attrice abbia garantito di non essere a conoscenza di sviluppi di trama e dettagli sul terzo capitolo. La trama del terzo film potrebbe incentrarsi su una nuova minaccia che riporterebbe di nuovo le sorelle fianco a fianco. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità per scoprire nuove informazioni.