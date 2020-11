Friends: nel 2021 la reunion del cast

Secondo un tweet di Matthew Perry, il 2021 potrebbe finalmente essere l’anno della reunion del cast dell’amata serie tv “Friends“.

Lo speciale di “Friends” ha finalmente una data

Secondo quanto riportato su Hollywood Reporter, anche se i dettagli sono ancora in fase di organizzazione, l’obiettivo finale sarebbe quello di iniziare le riprese dello speciale di “Friends” nella prima parte del 2021.

Giovedì, Matthew Perry (che nella serie veste i panni di Chandler Bing) ha twittato dal suo account che le riprese dello speciale della HBO Max, ritardate per mesi a causa della pandemia da Coronavirus, avranno inizio a Marzo 2021.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Queste le parole dell’attore nel tweet:

“La reunion di Friends è stata riprogrammata per l’inizio di marzo. Sembra che avremo in arrivo un anno pieno di impegni. Ed è come piace a me.”

Uno speciale un po’ sfortunato

Questo episodio speciale della serie, attesissimo dai fan, ha subito varie riprogrammazioni, a causa dell’andamento globale della pandemia.

Inizialmente infatti, le riprese avrebbero dovuto avere luogo a marzo con un pubblico dal vivo. per poi andare in onda a maggio, in concomitanza con il passaggio di piattaforma della serie, da Netflix a WarnerMedia. Ma ciò chiaramente, non è stato possibile. Infatti ad aprile HBO Max ha annunciato che il lancio dell’episodio sarebbe stato rimandato, così come hanno dovuto fare centinaia di altre serie tv e film.

Il presidente di WarnerMedia Entertainment e Direct-to-Consumer Bob Greenblatt ha poi dichiarato che la società sperava che le riprese dello speciale sarebbero partite ad agosto. Come sappiamo, anche questa volta i piani sono stati stravolti.

Lisa Kudrow, che interpreta Phoebe Buffay nella serie, ha dichiarato che lo stage 24 della Warner Bros, il set in cui “Friends” è stata sempre girata, con tutti i suoi protagonisti, sarebbe stato paziente e comprensivo, in attesa di poter tornare a lavorare tutti insieme, nella stessa stanza, come farebbero dei veri amici, secondo lo spirito della serie. Ma a quanto pare l’attesa è quasi finita.

Friends: gli stessi protagonisti per un ultimo addio alla serie

I creatori dello speciale sono sempre David Crane e Mara Kauffman. Anche per quanto riguarda il cast gli attori saranno sempre gli stessi ad interpretare i sei amici più noti ed amati della tv: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Shwimmer e Lisa Kudrow. Rimane ancora un mistero invece, la trama dell’episodio con cui i fan diranno addio per sempre a “Friends”.

Francesca Trovarelli

13/11/2020