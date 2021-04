Julianne Moore, Indya Moore, Chloë Sevigny e Charlotte Gainsbourg reciteranno nel film sulla casa di moda francese Yves Saint Laurent diretto da Jim Jarmusch.

“French Water” sarà diretto da Jim Jarmusch

Charlotte Gainsbourg, Julianne Moore, Chloë Sevigny e l’attore di “Pose” Indya Moore reciteranno insieme in “French Water” di Jim Jarmusch, un nuovo fashion film per Saint Laurent. Il film di nove minuti presenta uno sguardo alla collezione Women’s Summer ’21 della casa di moda francese. Julianne Moore e Sevigny sono alla ricerca di Gainsbourg alla fine di una festa prima che Indya Moore si unisca a loro.

Ognuno ha diversi cambi di guardaroba durante il film poiché viene versata dell’acqua da un cameriere interpretato dal modello e attore figlio di John C. Reilly, Leo Reilly. Gainsbourg sembra entrare e uscire dalla festa da sola, inserendosi anche in diversi ensemble per ogni apparizione.

Un balletto sognante e surreale

Anche “French Water” è stato scritto da Jarmusch ed è stato diretto dal direttore creativo di Saint Laurent Anthony Vaccarello. “La cena è finita. Un cameriere solitario osserva gli ospiti che cercano Charlotte. Gli echi dei loro sussurri si moltiplicano ”, si legge in un comunicato stampa sul film. “Anthony Vaccarello ha scelto Jim Jarmusch per orchestrare un balletto sognante e surreale, seguendo le sue regole. La misteriosa e sfuggente Charlotte continua a scomparire e riapparire. Aggrovigliato fino a creare una forma di vertigine, lo spazio e il tempo ruotano magnificamente. Nell’eternità. “

A dicembre, Saint Laurent ha pubblicato un film di otto minuti “Summer of ’21”. Diretto da Gaspar Noé, il video ha avuto come protagonista Charlotte Rampling. Il primo cortometraggio di Noé per Saint Laurent, “Lux Æterna”, è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2019. Vaccarello ha debuttato con l’intera collezione di Saint Laurent per l’estate 2021 poco prima del lavoro di Rampling con una presentazione di 10 minuti con modelli che camminano nel mezzo di un deserto.

Maria Bruna Moliterni

15 ⁄ 04 ⁄ 2021