I fratelli D’Innocenzo, Fabio e Damiano sono tornati sul set con il thriller dark “America Latina” con protagonista Elio Germano.

I fratelli D’Innocenzo dirigono una storia d’amore thriller

Dopo aver fatto coplo a Berlino lo scorso anno con “Bad Tales”, hanno iniziato le riprese di “America Latina” il 1 ° marzo. I dettagli della storia sono tenuti nascosti. “È una storia d’amore e come tutte le storie d’amore è ovviamente un thriller”, come i fratelli hanno recentemente affermato, in modo criptico, parlando alla stampa. “Bad Tales”, in cui Germano interpretava il padre sadico in una famiglia suburbana disfunzionale, ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura di Berlino 2020.

“America Latina” è co-prodotto da The Apartment di Lorenzo Mieli, una società di Fremantle, e Vision Distribution, che distribuirà il film nelle sale italiane. Anche Le Pacte è a bordo e lo distribuirà in Francia.

Vision Distribution, guidata dalla veterana dirigente Catia Rossi, sta lanciando le vendite di “America Latina” all’European Film Market, dove la società presenterà una lista che comprende diversi altri nuovi titoli di nomi di registi italiani.

Le altre produzioni italiane nella lista EFM di Vision

Il dramma apocalittico Siccità, ambientato in una prolungata siccità a Roma, è diretto da Paolo Virzì e presenta un cast locale di prim’ordine composto da Monica Bellucci, Sara Serraiocco (“Counterpart”) e Silvio Orlando. Attualmente le riprese. Prodotto da Wildside, una società di Fremantle, e Vision Distribution.

Il dramma carcerario “The Inner Cage”, diretto da Leonardo di Costanzo (“The Intruder”) è interpretato da Toni Servillo (“The Great Beauty”) e Silvio Orlando (“The Young Pope”). “Un vecchio mafioso e una guardia carceraria devono trovare un modo per coesistere in modo che la reclusione possa ridursi e forse rivelare il paradosso che sta dietro il concetto stesso di prigionia”, dicono i suoi materiali promozionali. Pic è prodotto da Tempesta di Carlo Cresto Dina con RAI Cinema in Italia e Amka Films per la Svizzera. Vision Distribution è il distributore italiano e internazionale.

Il dramma “3/19 ″ di Silvio Soldini (“ Bread and Tulips ”,“ Emma ”), che inizierà le riprese a partire da aprile, ha come protagonista Kasia Smutniak (“ Dolittle ”,“ Perfect Strangers ”) nel ruolo di un avvocato di successo che innesca un incidente che provoca la morte di un giovane immigrato. Pic è coprodotto da Lumière & Co. di Lionello Cerri e Vision Distribution, che uscirà anche in Italia.

“In tempi così difficili, è davvero entusiasmante per Vision concentrarsi su un cinema di qualità”, ha detto Rossi , aggiungendo: “Siamo orgogliosi di avere così grandi autori nella nostra formazione e siamo sicuri che questi progetti piaceranno ai festival che piacere al pubblico. ”

Maria Bruna Moliterni

01 ⁄ 03 ⁄ 2021