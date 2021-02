Frasier: arriva il revival della serie con il ritorno di Kelsey Grammer

Il revival “Frasier” è stato ufficialmente ordinato alla Paramount+, e avrà nuovamente come protagonista Kelsey Grammer.

Il ritorno di “Frasier”

La star della serie originale, Kelsey Grammer, tornerà nel ruolo del protagonista oltre ad essere il produttore esecutivo. Chris Harris e Joe Cristalli saranno scrittori e produttori esecutivi, assieme a Tom Russo e Jordan McMahon della Grammnet Productions.

La serie sarà prodotta da CBS Studios in associazione alla Grammnet Productions, in esclusiva per Paramount +. L’annuncio è stato fatto mercoledì durante la presentazione dell’Investor Day di ViacomCBS.

“Avendo trascorso oltre 20 anni della mia vita creativa nel lotto della Paramount, producendo sia spettacoli che esibendomi in essi, mi congratulo con Paramount + per il suo ingresso nel mondo dello streaming”, ha affermato Kelsey Grammer. “Prevedo con gioia di condividere il prossimo capitolo nel viaggio continuo del dottor Frasier Crane.”

Grammer ha interpretato il ruolo del dottor Frasier Crane in tre diverse serie televisive – “Cheers“, “Wings” e “Frasier” – stabilendo il record per il personaggio televisivo più longevo.

Ha vinto sei Emmy, tre Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un Tony Award durante la sua carriera. In totale, ha ricevuto 18 nomination agli Emmy, otto nomination ai Golden Globe, 16 nomination allo Screen Actors Guild e due nomination ai Tony.

La serie originale

“‘Frasier” è una delle commedie più acclamate nella storia della televisione moderna e definisce veramente la narrazione di qualità”, ha affermato David Stapf, presidente di CBS Studios. “C’è stata a lungo una chiamata da parte dei fan per il suo ritorno, e questa chiamata ha ora una risposta grazie all’incredibile Kelsey Grammer che riprende il suo ruolo iconico del Dr. Frasier Crane, e un brillante piano creativo di Joe, Chris e Kelsey. Non vediamo l’ora di rivelare il suo prossimo capitolo su Paramount +. ”

Kelsey Grammer ha cercato di far decollare lo spettacolo revival per un po’ di tempo.

“Frasier” rimane una delle sitcom di maggior successo di tutti i tempi, avendo vinto 37 Emmy Awards nel corso delle sue 11 stagioni e 264 episodi su NBC. La serie aveva nel cast anche David Hyde Pierce, Jane Leeves e Peri Gilpin, nessuno dei quali è attualmente legato al revival. John Mahoney, che interpretava Martin Crane, è morto nel 2018.

Federica Contini

25/02/2021