Frank Matano: il comico parla della chiusura di “Ne vedremo delle belle” e del suo percorso

Il mondo della televisione spesso riserva sorprese e cambiamenti inaspettati. Recentemente, Frank Matano ha condiviso le sue riflessioni sulla chiusura del programma “Ne vedremo delle belle“, un’esperienza che, sebbene non abbia avuto il successo sperato, ha rappresentato per lui un’importante opportunità di crescita professionale. In un’intervista rilasciata al portale FanPage, Matano ha rivelato i motivi che lo hanno spinto ad accettare di partecipare a questo show e il suo legame con i colleghi di lavoro.

La chiusura di “Ne vedremo delle belle”

La cancellazione di “Ne vedremo delle belle” non ha sorpreso molti, considerando che la prima puntata non ha riscosso il successo sperato. Frank Matano ha commentato la situazione, affermando che il programma rappresentava per lui un’importante occasione di apprendimento. “Era un posto dove imparare”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di avere accettato di partecipare soprattutto per i colleghi presenti. La presenza di Carlo Conti, un noto conduttore, è stata per Matano un’opportunità di crescita, poiché ha potuto osservare e apprendere da un professionista del settore. Nonostante la chiusura, il comico ha espresso il desiderio di continuare a lavorare nel programma, trovando il format divertente e originale.

Il supporto del pubblico online

Frank Matano ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo attraverso YouTube, dove ha guadagnato notorietà grazie ai suoi video comici. La risposta del pubblico online ha avuto un ruolo cruciale nel rafforzare la sua fiducia. “Il pubblico online mi ha dato sicurezza”, ha affermato, spiegando come il feedback ricevuto lo abbia motivato a proseguire nella sua carriera. Senza questo supporto, Matano ha confessato che non avrebbe avuto il coraggio di affrontare un provino per la televisione. Tuttavia, il suo percorso non è stato sempre lineare; ci sono stati momenti in cui si è sentito particolarmente ispirato e altri in cui ha faticato a trovare la sua strada.

Gli scherzi al telefono: il successo su YouTube

Uno degli aspetti più noti della carriera di Frank Matano è il suo talento per gli scherzi telefonici, che lo hanno reso famoso su YouTube. Tra i suoi scherzi, uno in particolare è diventato iconico: ha fatto credere a un’anziana signora di essere suo nipote. Questo episodio è stato descritto da Matano come “magico”, poiché tutto è andato per il verso giusto, nonostante il rischio che suo padre, che lo chiamava da fuori campo per avvisarlo che era pronto a tavola, potesse rovinare la situazione. Matano è convinto che se l’interazione si fosse interrotta in quel momento, l’esito sarebbe stato completamente diverso. Questo aneddoto evidenzia non solo il suo talento comico, ma anche la sua capacità di gestire situazioni impreviste con creatività e umorismo.

Frank Matano continua a essere una figura di spicco nel panorama comico italiano, e la sua esperienza con “Ne vedremo delle belle” rappresenta solo un capitolo della sua carriera in continua evoluzione.

