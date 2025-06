Frank Grillo parla del suo passaggio dal MCU al DCU: la scelta di Rick Flagg Sr.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attore Frank Grillo, noto per il suo ruolo di Crossbones nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente condiviso le sue motivazioni per aver scelto di interpretare Rick Flagg Sr. nel nuovo DC Universe guidato da James Gunn. Durante un’intervista al FAN EXPO di Dallas, Grillo ha rivelato le sue esperienze nei grandi franchise di supereroi e la sua delusione per come il suo personaggio sia stato gestito nella Marvel.

La delusione di Frank Grillo per Crossbones

Frank Grillo ha espresso un forte rammarico per il modo in cui il suo personaggio, Crossbones, è stato utilizzato nel Marvel Cinematic Universe. L’attore ha sottolineato che, nonostante il potenziale del personaggio, la Marvel non ha sfruttato appieno le sue capacità narrative. “È stato un peccato, perché Crossbones non è comparso molto sullo schermo negli anni. La gente ama quel personaggio e la Marvel sembra averlo ignorato in favore di altri”, ha dichiarato Grillo.

L’attore ha evidenziato come Crossbones, un antagonista di grande spessore, stia finalmente guadagnando visibilità nei fumetti di Daredevil e Spider-Man, ma ha lamentato la mancanza di opportunità nel cinema. “Speravo di potermi divertire di più in questo ruolo. Ma purtroppo è morto piuttosto rapidamente”, ha aggiunto, riferendosi alla sorte del suo personaggio in Captain America: Civil War. La frustrazione di Grillo è palpabile, poiché avrebbe voluto vedere Crossbones interagire con altri eroi iconici, sia al cinema che in televisione.

L’entusiasmo per il DC Universe

Passando al DC Universe, Frank Grillo ha rivelato di essere entusiasta della sua nuova avventura come Rick Flagg Sr. Il suo rapporto lavorativo con James Gunn sembra essere uno dei motivi principali della sua scelta. “Amo lavorare con James Gunn. Ho fatto le voci in Creature Commandos e successivamente sono comparso in Peacemaker, che vedrete ad agosto. E prima di questo ho lavorato a Superman“, ha spiegato. Queste esperienze hanno contribuito a far crescere il suo entusiasmo per il DCU, dove sente di poter esprimere meglio il suo talento.

Grillo ha anche accennato a come il DCU rappresenti per lui un “parco giochi” creativo, in cui può esplorare nuove sfide e opportunità. La sua partecipazione ai progetti di Gunn sembra promettere un futuro luminoso per l’attore, che attende con impazienza di vedere come il suo personaggio si svilupperà nel nuovo universo cinematografico.

Il confronto tra MCU e DCU

L’attore non è nuovo a polemiche riguardanti il suo ruolo nel MCU e ha spesso messo in discussione le scelte creative della Marvel. Il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe risale al 2014, con Captain America: The Winter Soldier, seguito da Captain America: Civil War. In quest’ultimo film, il suo personaggio incontra una fine prematura, lasciando Grillo con un senso di incompletezza rispetto al potenziale di Crossbones.

Con l’arrivo del DCU, l’attore spera di non subire lo stesso destino e di avere l’opportunità di sviluppare il suo personaggio in modo più significativo. La competizione al box office tra Superman e Fantastici 4 nei prossimi mesi accende ulteriormente l’interesse per il futuro di Grillo nel panorama cinematografico dei supereroi.

Con la sua nuova avventura nel DCU, Frank Grillo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, sperando di lasciare un segno indelebile e di soddisfare le aspettative dei fan.

