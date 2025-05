Francesco Totti tra gli ospiti dello speciale per il ventesimo anniversario di Ballando con le Stelle

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione “Ballando con le Stelle” festeggia un traguardo significativo: vent’anni di successi e intrattenimento. In occasione di questo importante anniversario, il programma condotto da Milly Carlucci ha in serbo una puntata speciale, ricca di ospiti illustri e sorprese. Tra i partecipanti, spicca il nome di Francesco Totti, ex capitano della Roma, che si unirà a una schiera di “amici” per celebrare questo evento memorabile. La conduttrice ha rivelato alcuni dettagli durante un’intervista a Domenica In, accendendo l’entusiasmo dei fan.

Gli ospiti illustri dello speciale

Milly Carlucci ha annunciato che il ventesimo anniversario di “Ballando con le Stelle” vedrà la partecipazione di numerosi volti noti. Tra gli ospiti confermati ci sono Emanuele Filiberto, Gabriel Garko, Federica Pellegrini, Wanda Nara, Bianca Guaccero, Nathalie Guetta e Federica Nargi. Un momento particolarmente emozionante sarà la presenza di Hoara Borselli, la prima vincitrice del programma, che tornerà a calcare il palcoscenico dopo vent’anni. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di questo anniversario, affermando: “Siamo arrivati a vent’anni di Ballando con le Stelle e li celebreremo con tanti amici”. La curiosità su cosa farà Totti durante la puntata è alta, ma la conduttrice ha mantenuto il mistero, affermando: “Bocca cucita, sono con una zip da qui a qua”.

Il casting dei maestri e le novità del programma

Un’altra novità di questa edizione speciale riguarda il casting dei maestri di ballo. Per la prima volta, il processo di selezione sarà pubblico, con dieci aspiranti maestri che si sfideranno in coppia con dieci maestri storici del programma. Questo format innovativo prevede una competizione, in cui il vincitore avrà l’opportunità di entrare nel cast dell’anno successivo. Milly Carlucci ha spiegato che molti giovani si avvicinano al programma con entusiasmo, ricordando che in passato erano costretti a guardarlo dalle loro nonne. Oggi, i ragazzi scelgono di seguire “Ballando” per passione, chiedendo selfie e interagendo attivamente con il programma.

L’evoluzione di Ballando con le Stelle nel corso degli anni

“Ballando con le Stelle” ha saputo adattarsi e rimanere rilevante nel panorama televisivo italiano per due decenni. La trasmissione ha visto un’evoluzione significativa, non solo nel format, ma anche nel pubblico che la segue. Milly Carlucci ha notato come i giovani, ora, si sentano parte integrante del programma, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e partecipazione. Questo cambiamento è testimoniato dall’affetto e dall’interesse che il pubblico ha dimostrato nel corso degli anni, rendendo “Ballando” un appuntamento imperdibile per molti italiani. La celebrazione di questo ventesimo anniversario non è solo un momento di festa, ma anche un riconoscimento del percorso fatto e delle emozioni condivise con il pubblico.

