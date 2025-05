Francesco Totti e Milly Carlucci: un incontro divertente tra calcio e danza

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma “Sognando Ballando con le stelle” ha preso il via ieri sera, ma non senza qualche inconveniente. L’orario di inizio è stato posticipato a causa della partita di tennis che ha visto protagonista Jannik Sinner, il quale ha compiuto un’impresa straordinaria, ribaltando una situazione difficile per arrivare in finale. In questo contesto, Milly Carlucci ha avuto l’opportunità di ospitare Francesco Totti, una leggenda del calcio italiano e simbolo di Roma, il quale ha intrattenuto il pubblico con il suo consueto spirito giocoso.

Un incontro tra due mondi

Francesco Totti, noto per la sua carriera straordinaria con la AS Roma e per il suo carisma, ha risposto con ironia all’invito di Milly Carlucci di partecipare al programma. “Io ballare? Apposta non ‘so mai venuto. Ti voglio bene, ti farei chiudere la trasmissione”, ha scherzato Totti, dimostrando la sua naturale inclinazione per il divertimento e la leggerezza. Milly Carlucci, da parte sua, ha espresso il desiderio di vederlo nel cast del sabato sera di Rai1, ma il campione ha mantenuto la sua posizione, sottolineando la sua mancanza di esperienza nel ballo.

L’emozione degli autori

Il momento in cui Totti è apparso in trasmissione ha suscitato emozioni forti, non solo tra il pubblico ma anche tra gli autori del programma. Milly Carlucci ha rivelato che il suo team ha lavorato con grande passione per montare la clip dedicata a Totti, tanto da commuoversi durante il processo. “I miei autori hanno fatto a botte per montare la tua clip, avevano le lacrime agli occhi. Hai lasciato un tatuaggio nel loro cuore”, ha dichiarato la conduttrice, evidenziando l’impatto che la presenza di Totti ha avuto sul programma.

Totti e il ballo: una questione di timidezza

Durante la trasmissione, Francesco Totti ha avuto un’interessante conversazione con Alberto Matano, il quale ha cercato di capire cosa lo trattenesse dal partecipare attivamente al programma. Totti ha risposto con sincerità: “Non sono capace, sono timido e mi vergogno. Ma nella vita mai dire mai”. Queste parole hanno rivelato un lato più personale dell’ex calciatore, mostrando che, nonostante la sua fama, anche lui ha le sue insicurezze.

Un siparietto divertente con Paolo Belli

Non è mancato un momento di leggerezza durante l’intervista, quando Paolo Belli ha tentato di coinvolgere Totti in un gioco, proponendogli di firmare un contratto per diventare concorrente del programma. Totti ha risposto con una battuta: “Io firmo, ma metto il punto interrogativo. Io alle otto e mezzo sto a letto”. Questa risposta ha strappato sorrisi e risate, dimostrando ancora una volta il carisma e l’autoironia di Totti, capace di intrattenere anche al di fuori del campo da calcio.

Il mix di sport, intrattenimento e umorismo ha reso la serata memorabile, lasciando il pubblico con la curiosità di vedere se un giorno Francesco Totti deciderà di cimentarsi nella danza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!