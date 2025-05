Francesco Fasano: Il giovane ballerino di Carovigno conquista la finale di Amici 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Francesco Fasano, un talentuoso ballerino originario di Carovigno, in provincia di Brindisi, ha raggiunto un traguardo significativo partecipando alla finale di Amici 2025. La sua ascesa nel talent show è iniziata a febbraio, quando ha preso il posto di Alessio Di Ponzio, infortunato. Nonostante il tempo limitato a disposizione, Francesco ha dimostrato di avere un talento straordinario, guadagnandosi rapidamente l’accesso alla fase serale del programma.

Un percorso formativo internazionale

Francesco Fasano è nato nel 2000 e ha avviato la sua formazione artistica presso il Centro Arte Danza di Brindisi, dove ha studiato dal 2009 al 2014. Questo periodo iniziale ha rappresentato le fondamenta della sua carriera, permettendogli di sviluppare le competenze necessarie per affrontare il mondo della danza. Dopo aver completato la sua formazione in Italia, ha deciso di ampliare i suoi orizzonti e ha proseguito gli studi alla Ballettschule Theatre Basel in Svizzera, dove ha conseguito il diploma nel 2018.

La carriera professionale di Francesco è decollata rapidamente, portandolo a esibirsi in Germania, presso l’Oldenburgisches Staatstheater, e in Repubblica Ceca, al Teatro Nazionale Moravo-Slesiano di Ostrava. Qui, nel 2022, ha ricevuto la nomina a solista, un riconoscimento che testimonia il suo talento e la sua dedizione alla danza. La sua esperienza internazionale ha arricchito il suo bagaglio artistico, permettendogli di confrontarsi con diverse scuole di pensiero e stili di danza.

Riconoscimenti e premi

Nel corso della sua carriera, Francesco ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti che attestano il suo valore nel panorama della danza. Nel 2017, ha trionfato alle semifinali dello Youth America Grand Prix di Parigi, competendo nelle categorie classica e contemporanea. Questo successo ha rappresentato un importante trampolino di lancio per il giovane ballerino, facendolo notare da esperti del settore.

Nel 2022, Francesco ha ricevuto il Premio Jantar, un riconoscimento prestigioso nel campo della danza, che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione. L’anno successivo, nel 2023, è stato premiato come miglior ballerino di danza contemporanea dall’Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca. Questi riconoscimenti non solo celebrano il suo talento, ma riflettono anche il duro lavoro e la passione che Francesco ha dedicato alla sua arte.

Il sostegno dei professori di Amici

All’interno della scuola di Amici, Francesco ha trovato un ambiente stimolante e supportivo. I professori del programma hanno riconosciuto il suo talento e il suo impegno. Emanuel Lo, noto coreografo e insegnante, lo ha accolto nella sua squadra, apprezzando le sue capacità e la sua dedizione. Anche Alessandra Celentano, figura di spicco nel panorama della danza, ha elogiato Francesco, sottolineando il suo potenziale e la sua determinazione.

Il sostegno dei professori ha giocato un ruolo cruciale nel percorso di Francesco all’interno del talent show, fornendogli non solo formazione tecnica, ma anche incoraggiamento e motivazione. Questo ambiente positivo ha contribuito a far emergere il suo talento, permettendogli di esprimere al meglio le sue capacità artistiche e di affrontare le sfide del programma con sicurezza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!