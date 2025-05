Francesco Baccini: il cantautore genovese tra musica e sfide personali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, domenica 4 maggio 2025, il noto programma Domenica In, condotto da Mara Venier, torna in onda su Rai 1 a partire dalle 14. Tra gli ospiti della puntata, spicca la presenza di Francesco Baccini, cantautore genovese famoso per le sue melodie e, in particolare, per il singolo “Sotto questo Sole“. La sua carriera, costellata di successi e difficoltà, offre uno spaccato interessante della musica italiana e delle sfide affrontate nel corso degli anni.

Il crollo del ponte morandi e le parole di Baccini

Francesco Baccini ha recentemente commentato il tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018. L’artista ha definito l’evento come “una tragedia annunciata”, sottolineando la necessità di una responsabilità da parte di chi ha gestito la sicurezza delle infrastrutture. Le sue parole risuonano forti e chiare, richiamando l’attenzione su un tema che ha colpito profondamente non solo la sua città natale, ma l’intero Paese. Baccini ha esortato affinché i responsabili di tale disastro paghino per le loro azioni, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e di non sottovalutare mai i segnali di allerta.

La carriera di Francesco Baccini: alti e bassi

Nato a Genova il 4 ottobre 1960, Francesco Baccini è cresciuto in un contesto familiare che ha influenzato la sua passione per la musica. Fin da bambino, ha iniziato a studiare pianoforte, dedicandosi inizialmente ai grandi compositori classici. Tuttavia, a vent’anni, la sua attenzione si è spostata verso la musica leggera e il rock, generi che hanno segnato il suo percorso artistico. Nonostante il suo talento, la carriera di Baccini non è stata priva di ostacoli. Uno dei momenti più difficili è stato l’eliminazione dal programma “Music Farm“, un’esperienza che ha avuto un impatto significativo sulla sua immagine pubblica.

La vita di Baccini: dall’attività di camallo alla musica

Prima di dedicarsi completamente alla musica, Baccini ha lavorato come camallo al porto di Genova, un’attività che ha ereditato dal padre. Questo lavoro, sebbene fosse parte della sua vita, non lo soddisfaceva. La sua aspirazione era quella di seguire la sua passione per la musica, ma le responsabilità familiari lo hanno costretto a rimanere in un ambiente lavorativo che non sentiva suo. In un’intervista al Corriere della Sera, Baccini ha raccontato le sue esperienze lavorative, descrivendo come, dopo un anno come camallo, fosse stato trasferito in amministrazione. Nonostante le promesse di carriera, il suo desiderio di libertà e creatività lo ha spinto a cercare vie alternative.

Il nuovo disco e l’ironia nella musica italiana

Recentemente, Francesco Baccini ha annunciato l’uscita di un nuovo disco, nel quale affronta temi di attualità e riflessioni personali. In merito alla sua musica, ha dichiarato: “Dicevano che ero da pianobar, ma l’ironia in questo Paese è merce di serie B”. Le sue parole mettono in luce una critica alla percezione della musica e dell’arte in Italia, dove spesso l’ironia e la satira vengono sottovalutate. Baccini continua a essere una voce importante nel panorama musicale, capace di esprimere attraverso le sue canzoni le sfide e le contraddizioni della società contemporanea.

Francesco Baccini, con la sua storia e la sua musica, rappresenta un esempio di resilienza e passione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile perseguire i propri sogni e lasciare un segno nel mondo dell’arte.

