Francesca Fialdini presenta un nuovo entusiasmante episodio di “Da noi… A ruota libera” l’11 maggio

Il talk show “Da noi… A ruota libera“, condotto da Francesca Fialdini, continua a sorprendere il pubblico con storie di cambiamento e rinascita. Nella puntata di domenica 11 maggio, la conduttrice accoglierà diversi ospiti di spicco, pronti a condividere le loro esperienze e a intrattenere gli spettatori. La trasmissione, che si distingue per il suo approccio empatico e coinvolgente, offre un’opportunità unica di esplorare le vite di personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica.

Gli ospiti della puntata dell’11 maggio

Francesca Fialdini, nota per la sua eleganza e la capacità di mettere a proprio agio gli ospiti, avrà il piacere di ospitare Giulia Salemi. La conduttrice e influencer, recentemente diventata madre del piccolo Kian, parlerà della sua nuova vita da genitore e delle sfide e gioie che essa comporta. La sua esperienza di maternità è un tema che suscita grande interesse e emozione, e Salemi condividerà i momenti più significativi di questo viaggio. Il compagno di Giulia, Pierpaolo Pretelli, ha descritto il loro legame come una vera e propria squadra, sottolineando l’importanza dell’umiltà e del supporto reciproco.

Oltre a Giulia Salemi, il salotto di “Da noi… A ruota libera” accoglierà Roby Facchinetti, storico tastierista dei Pooh. Facchinetti presenterà il suo nuovo progetto musicale, “Parsifal: l’uomo delle stelle“, un’opera rock-progressive che trae ispirazione dalla mitologia. Questo lavoro rappresenta un connubio tra musica e riflessione, frutto di anni di impegno artistico e scrittura.

La musica e la spiritualità nel talk show

Un altro ospite atteso è Fausto Leali, una delle voci più iconiche della musica italiana. Durante la trasmissione, Leali eseguirà il suo nuovo brano “Un attimo d’amore“, un tributo toccante alla figura materna. Sarà un momento speciale in cui il cantante condividerà le origini della canzone e il profondo legame che ha con la sua infanzia.

Non mancheranno anche figure legate al mondo della spiritualità. Dopo l’elezione di Papa Leone XIV, Francesca Fialdini ospiterà Suor Rose Pacatte, una suora americana diventata nota per le sue previsioni riguardo all’elezione del nuovo pontefice. Insieme a lei, ci sarà Fra Emiliano Antenucci, un frate cappuccino noto per il suo approccio diretto e la sua capacità di comunicare con le persone. Entrambi porteranno un messaggio di ascolto e riflessione, invitando il pubblico a considerare il proprio cammino di fede nella vita quotidiana.

Quando e dove seguire il talk show

Il programma “Da noi… A ruota libera” andrà in onda su Rai 1 domenica 11 maggio a partire dalle 17.20, subito dopo “Domenica In“. La trasmissione è disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove gli spettatori possono rivedere le puntate precedenti e godere di contenuti extra. Questo appuntamento settimanale rappresenta un momento di intrattenimento e approfondimento, capace di coinvolgere un pubblico variegato e appassionato.

