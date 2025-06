Francesca Fialdini cambia giorno di programmazione: sfida a Verissimo di Silvia Toffanin

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione televisiva italiana sta per subire un cambiamento significativo, con Francesca Fialdini che si prepara a spostare il suo programma “Da noi a ruota libera” dalla domenica al sabato pomeriggio. Questa mossa, che mira a sfidare la leadership di Silvia Toffanin e del suo “Verissimo“, è stata rivelata dal portale di notizie AffariItaliani.it. La Rai, in cerca di nuove strategie per aumentare la propria audience, sembra intenzionata a rimescolare le carte nel palinsesto del weekend.

Il successo di Silvia Toffanin e la risposta della Rai

Silvia Toffanin ha recentemente concluso un’altra edizione del suo programma di interviste, “Verissimo“, ottenendo ascolti straordinari. La conduttrice di Canale 5 ha dimostrato di non avere rivali, né il sabato né la domenica, consolidando la sua posizione di leader nel panorama televisivo italiano. Questo successo ha spinto la Rai a riconsiderare la propria strategia di programmazione, con l’obiettivo di contrastare il predominio di Toffanin.

Secondo le informazioni diffuse da AffariItaliani.it, la Rai ha deciso di spostare “Da noi a ruota libera” al sabato pomeriggio, posizionandolo subito dopo il nuovo programma di Elisa Isoardi. Questo cambiamento rappresenta un tentativo di attrarre un pubblico più ampio e di competere direttamente con “Verissimo“. La Fialdini, che si trova nell’ultimo anno di contratto con Endemol e la Rai, avrà quindi l’opportunità di misurarsi con la Toffanin in un nuovo contesto.

Nunzia De Girolamo entra in gioco la domenica

La sfida tra i programmi del weekend non si limita solo al sabato. Infatti, la Rai sta preparando un’altra mossa strategica per la domenica. Secondo le indiscrezioni, Nunzia De Girolamo presenterà “Ciao Maschio” in una nuova versione, adattata per la fascia pomeridiana, subito dopo “Domenica In” di Mara Venier. Questa trasmissione, che in passato andava in onda in seconda o terza serata su Rai Uno, si prepara a conquistare un nuovo pubblico.

La De Girolamo, con il suo approccio fresco e diretto, potrebbe rappresentare una seria minaccia per Silvia Toffanin. La Rai spera che questa nuova collocazione possa portare a un incremento degli ascolti, cercando di “rosicchiare” qualche punto di share alla conduttrice di Canale 5. La competizione si fa sempre più intensa, con quattro prime donne pronte a sfidarsi nei weekend.

La situazione di Mediaset e le sue strategie

Mentre la Rai si prepara a lanciare queste nuove iniziative, Mediaset sembra mantenere la sua strategia attuale. Secondo le ultime notizie, non ci saranno modifiche significative nel palinsesto del weekend per Canale 5. Le soap opera continueranno a occupare il sabato pomeriggio, seguite da “Verissimo“, mentre la domenica Maria De Filippi tornerà con “Amici“, un programma che storicamente ha dimostrato di essere un forte traino per il successivo “Verissimo“.

Questa stabilità nel palinsesto di Mediaset potrebbe rivelarsi vantaggiosa, considerando che gli ascolti rimangono elevati. La rete sembra quindi fiduciosa nel mantenere la sua posizione di forza, nonostante le manovre della Rai. La competizione tra le due reti si intensifica, e gli sviluppi futuri potrebbero portare a ulteriori sorprese nel panorama televisivo italiano.

