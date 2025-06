Francesca Fagnani torna su Rai 2 con Belve Crime: interviste a protagonisti di cronaca nera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Domani, 10 giugno 2025, alle ore 21.20, Francesca Fagnani riporta il suo stile incisivo in prima serata su Rai 2 con la nuova trasmissione “Belve Crime”. In questo programma, l’attenzione si sposta dai volti noti dello spettacolo ai protagonisti di storie di cronaca nera, con interviste a colpevoli e figure centrali di vicende drammatiche. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Eva Mikula, Tamara Ianni e Massimo Bossetti, quest’ultimo intervistato direttamente dal carcere. A introdurre le storie di ciascun ospite sarà Stefano Nazzi, un giornalista esperto in cronaca nera, noto per i suoi libri e podcast di successo.

Eva Mikula: la compagna di un membro della Uno bianca

Eva Mikula è un nome che ha segnato la cronaca nera italiana negli anni Novanta. Fidanzata di Fabio Savi, uno dei membri della banda della Uno bianca, Eva ha vissuto in prima persona gli eventi che hanno portato alla cattura di questo gruppo criminale, responsabile di 24 omicidi in Emilia Romagna tra il 1987 e il 1994. La sua storia è complessa e ricca di sfumature, e domani avrà l’opportunità di raccontarla a Francesca Fagnani.

Nel 1994, Eva fu arrestata insieme a Fabio Savi al confine con la Svizzera e successivamente processata per favoreggiamento e concorso in omicidio. Nonostante le accuse, è stata assolta in tutti e tre i gradi di giudizio. Durante l’intervista, Eva ripercorrerà quegli anni turbolenti, quando l’Italia intera seguiva con attenzione le notizie sulla banda della Uno bianca. La sua testimonianza offre uno sguardo unico su un periodo buio della storia criminale italiana.

Eva, originaria della Transilvania e classe 1975, ha affermato che la sua testimonianza è stata fondamentale per l’arresto della banda. Tuttavia, Francesca Fagnani le ricorda che la sua richiesta di entrare nell’Associazione vittime della Uno bianca nel 2015 non è stata accettata, suscitando un acceso dibattito tra le due. Eva ha anche parlato della sua mancata partecipazione al reality “La Talpa” nel 2005, sostenendo che avrebbe potuto utilizzare quella piattaforma per raccontare la sua verità.

Tamara Ianni: la coraggiosa collaboratrice di giustizia

Tamara Ianni è un’altra figura centrale di “Belve Crime”. Nel 2018, ha collaborato con le forze dell’ordine per arrestare 32 membri del clan Spada, un’organizzazione criminale attiva a Ostia, nota per la sua violenza e intimidazione. La sua storia è segnata da esperienze traumatiche, avendo subito minacce e violenze da parte del clan, che ha perseguitato lei e la sua famiglia per anni.

Il marito di Tamara era legato a un clan rivale, i Baficchi, e la sua testimonianza è stata cruciale per smantellare il clan Spada. Durante l’intervista, Francesca Fagnani le chiede se sia stata la disperazione o il coraggio a spingerla a parlare. Tamara risponde senza esitazioni: “Disperazione”. La sua testimonianza è agghiacciante, poiché racconta episodi di violenza e intimidazione, inclusi attacchi diretti alla sua famiglia.

Tamara ricorda un episodio in cui un membro del clan Spada è entrato in casa sua armato, minacciando la sicurezza del suo bambino. La sua reazione è stata quella di difendere il figlio a tutti i costi, affrontando i suoi aggressori. La conduttrice, colpita dalla forza di Tamara, le chiede come si sia sentita dopo gli arresti dei membri del clan, e la donna esprime un mix di felicità ed euforia, ma anche una profonda paura per le possibili ripercussioni.

“Belve Crime” si preannuncia come un programma intenso e coinvolgente, capace di portare alla luce storie di vita straordinarie e di affrontare temi delicati legati alla criminalità e alla giustizia.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!