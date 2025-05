Francesca Fagnani torna con “Belve”: ospiti Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 6 maggio 2025, la giornalista Francesca Fagnani ha presentato un nuovo episodio di “Belve“, il programma che si distingue per le sue interviste incisive e senza filtri. In questa puntata, Fagnani ha avuto come ospiti l’attore Alessandro Preziosi, la cantante Paola Iezzi e la pornostar Milly D’Abbraccio. Ogni ospite ha rivelato lati inediti della propria personalità, affrontando temi delicati e condividendo esperienze personali che hanno suscitato l’interesse del pubblico.

Alessandro Preziosi: un attore tra provocazione e vulnerabilità

La puntata si è aperta con Alessandro Preziosi, il quale ha scelto di rappresentarsi attraverso una “belva da palcoscenico“. L’attore ha spiegato come il palcoscenico sia il luogo in cui riesce a esprimere la sua parte più animale, rivelando la sua natura provocatoria. Preziosi ha confessato di aver spesso provocato gli altri per timore della noia, cercando di allontanare l’immagine di seduttore che lo accompagna. Ha condiviso anche momenti più intimi, parlando della sua esperienza come padre e della sofferenza per la fine della sua relazione con Vittoria Puccini.

L’attore ha descritto il dolore per i tradimenti subiti, un’esperienza così intensa da fargli temere per la propria salute. Nonostante le difficoltà, ha affermato di mantenere un atteggiamento ottimista verso la vita e le relazioni, anche se ha ammesso di non essere un buon ascoltatore. Preziosi ha sorpreso Fagnani rifiutando di rispondere a una domanda sulla sua situazione sentimentale attuale, dichiarando di essere “in transito” e senza aggiornamenti. Infine, ha rivelato una curiosità: ama rassettare casa ascoltando musica neo melodica napoletana, un hobby che contrasta con la sua immagine pubblica.

Paola Iezzi: l’anticonformista che si svela

Paola Iezzi ha fatto il suo ingresso nello studio di “Belve” con un look audace, indossando un reggiseno di pelle e numerose collane, tra cui una a forma di rosario. Questa scelta stilistica ha creato un contrasto con le sue dichiarazioni, in cui ha rivelato di avere una relazione stabile da 18 anni e di non essere incline alla trasgressione. Con un tono scherzoso, ha affermato che i suoi fan potrebbero rimanere delusi da queste rivelazioni, sottolineando di essere una persona che preferisce la stabilità.

Iezzi ha scelto di rappresentarsi come “la peggiore delle belve”, ovvero l’essere umano, e ha condiviso la sua esperienza di depressione dopo il successo iniziale con la sorella Chiara. Ha parlato di un periodo in cui si sentiva rassegnata e pensava alla morte, ma ha anche espresso la sua soddisfazione per aver superato quelle difficoltà senza compromettere i propri valori. Infine, ha commentato la polemica con Arisa, esprimendo sorpresa per il suo sfogo sui social e suggerendo che avrebbe preferito un contatto diretto.

Milly D’Abbraccio: la tigre del mondo del cinema per adulti

Milly D’Abbraccio ha portato la sua personalità forte e provocatoria nel programma, definendosi una “tigre” del suo settore. L’attrice ha parlato della sua carriera, esprimendo il suo disappunto per il modo in cui Moana Pozzi è stata celebrata postuma, ritenendo che la sua figura sia stata sovrastimata. Ha anche criticato Eva Henger, rivelando che la loro relazione non è mai stata delle migliori, e ha condiviso aneddoti su gelosie e conflitti con Riccardo Schicchi.

D’Abbraccio ha chiuso il suo intervento con una frecciata ad Anna Tatangelo, con cui ha avuto contrasti in passato, definendola “la più incompetente”. La sua presenza ha aggiunto un ulteriore strato di intrigo alla puntata, dimostrando come il mondo dello spettacolo possa essere tanto affascinante quanto complesso.

La puntata del 6 maggio 2025 di “Belve” ha offerto uno spaccato interessante delle vite e delle personalità di tre figure pubbliche, ognuna con le proprie sfide e storie da raccontare.

