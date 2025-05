FOX cancella Rescue: HI-Surf: Animal Control e Going Dutch rinnovate: ecco le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete televisiva FOX ha recentemente annunciato importanti cambiamenti nel suo palinsesto, con la cancellazione della serie d’azione Rescue: HI-Surf dopo una sola stagione e il rinnovo di due commedie, Animal Control e Going Dutch. Queste decisioni riflettono le dinamiche del mercato televisivo e le preferenze del pubblico, che influenzano le sorti delle produzioni.

Cancellazione di Rescue: HI-Surf

Rescue: HI-Surf, un drama d’azione che ha debuttato con grandi aspettative, ha chiuso i battenti dopo una sola stagione. La serie, prodotta da John Wells, noto per il suo lavoro in E.R. – Medici in prima linea e Shameless, ha seguito le vite di guardaspiaggia sull’isola di Oahu, in particolare nella famosa North Shore. Nonostante un pubblico medio di 2,8 milioni di spettatori, la serie si è classificata al quinto posto tra i sette drama trasmessi dalla FOX in questa stagione. Nella fascia demografica 18-49 anni, si è posizionata terza, superata solo da titoli più affermati come Doc e 9-1-1: Lone Star, che ha recentemente concluso il suo ciclo.

Il confronto con Baywatch ha accompagnato il percorso di Rescue: HI-Surf, ma non è bastato a garantirne la sopravvivenza. Le medie d’ascolto, sempre più critiche per il futuro delle serie, hanno giocato un ruolo decisivo nella decisione di FOX di interrompere la produzione. La rete ha scelto di concentrare le proprie risorse su progetti con un maggiore potenziale di attrazione per il pubblico.

Rinnovo di Animal Control e Going Dutch

Contrariamente al destino di Rescue: HI-Surf, le commedie Animal Control e Going Dutch hanno ricevuto il via libera per nuove stagioni. Animal Control, che ha registrato 1,8 milioni di spettatori, ha visto un calo del 17% rispetto alla stagione precedente, ma ciò non ha impedito a FOX di rinnovarla per una quarta stagione. La serie segue le avventure di un gruppo di impiegati della Protezione animali a Seattle, con Joel McHale nel ruolo di un agente eccentrico che, dopo essere stato licenziato dalla polizia, si ritrova a gestire situazioni bizzarre nel mondo degli animali.

Going Dutch, che ha ottenuto 1,31 milioni di spettatori, racconta le disavventure di un colonnelo dell’esercito americano, interpretato da Denis Leary, costretto a dirigere una base militare poco influente nei Paesi Bassi. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo alle sue performance, FOX ha deciso di continuare a investire in entrambe le commedie, puntando su un umorismo irriverente e situazioni comiche legate al lavoro.

Le dichiarazioni di FOX

Michael Thorn, presidente della FOX, ha espresso entusiasmo per il rinnovo di Animal Control e Going Dutch, sottolineando l’importanza dei personaggi interpretati da Joel McHale e Denis Leary. Secondo Thorn, questi attori portano in vita figure comiche che rappresentano il cuore della rete. La FOX mira a costruire un blocco comico solido, incentrato su storie divertenti e inaspettate, che possano intrattenere il pubblico e fidelizzarlo nel tempo.

Le scelte della rete evidenziano come il panorama televisivo sia in continua evoluzione, con la necessità di adattarsi alle preferenze del pubblico e alle dinamiche del mercato. Con il rinnovo di Animal Control e Going Dutch, FOX dimostra di voler continuare a investire in contenuti che possano garantire risate e intrattenimento, mentre si lascia alle spalle progetti che non hanno soddisfatto le aspettative.

