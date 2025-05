Fox annuncia due nuove serie per la stagione 2026: Best Medicine e The Faithful

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete Fox si prepara a lanciare due progetti televisivi di grande interesse per la prossima stagione, entrambi caratterizzati da un mix di generi e tematiche. Tra le novità troviamo “Best Medicine“, un remake americano della celebre serie britannica “Doc Martin“, e “The Faithful“, una miniserie che esplorerà le storie di figure femminili significative dell’Antico Testamento. Questi nuovi titoli promettono di arricchire il palinsesto con contenuti originali e coinvolgenti.

Best medicine: il nuovo dottore della tv americana

“Best Medicine” rappresenta il remake statunitense di “Doc Martin“, una serie che ha riscosso notevole successo nel Regno Unito. Il protagonista, interpretato da Josh Charles, noto per il suo ruolo in “The Good Wife“, sarà il dottor Martin Best, un chirurgo di Boston che decide di abbandonare la sua carriera di prestigio per diventare medico di base in un piccolo villaggio di pescatori sulla costa orientale. Questo luogo ha un significato speciale per lui, poiché vi trascorreva le estati da bambino.

La serie è descritta come una “comedy di un’ora, affascinante e complessa“, che mescola elementi di dramma e commedia. Secondo la sinossi ufficiale, il dottor Best si trova ad affrontare le sfide di integrarsi in una comunità di eccentrici abitanti, che inizialmente lo considerano irritante, nonostante sia l’unico medico disponibile. La sua personalità diretta e a volte scontrosa nasconde, però, fragilità emotive e una fobia invalidante che ostacolano la creazione di legami autentici con le persone che lo circondano. Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha commentato che “Best Medicine” reinterpreta la sensibilità originale di “Doc Martin” con un tocco americano, mescolando il fascino della vita di provincia con le assurdità quotidiane.

The faithful: le storie delle donne bibliche

La miniserie “The Faithful” si propone di offrire una nuova prospettiva sulle figure femminili dell’Antico Testamento, attraverso sei episodi che si concentrano sul Libro della Genesi. Ideata da Carol Mendelsohn, Rene Echevarria e Julie Weitz, la serie esplorerà temi universali come l’amore, la fede, la maternità e il senso di appartenenza, raccontando le vite di cinque donne: Sara, Agar, Rebecca, Lia e Rachele.

Questa narrazione contemporanea delle storie bibliche mira a fornire una chiave di lettura innovativa per eventi che hanno influenzato le tre grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Michael Thorn ha sottolineato che “The Faithful” apre una nuova strada narrativa per Fox, presentando protagoniste femminili forti e complesse. Le storie, pur essendo radicate in epoche lontane, continuano a risuonare con il pubblico moderno, offrendo spunti di riflessione attuali.

L’appuntamento con “The Faithful” è fissato per la primavera del 2026, in coincidenza con il periodo di Pasqua, promettendo di attrarre un vasto pubblico interessato a temi di rilevanza storica e culturale.

