Fountain of Youth: il nuovo film di Guy Ritchie delude la critica e i fan

Fountain of Youth, l’ultima opera del regista Guy Ritchie, ha attirato l’attenzione degli appassionati di cinema d’avventura grazie al suo trailer ufficiale, che prometteva atmosfere simili a quelle di Indiana Jones e Uncharted. Tuttavia, al momento della sua uscita, avvenuta il 23 maggio 2025 su Apple TV+, le aspettative sono state disattese. Il film, che vanta un cast di stelle tra cui John Krasinski, Natalie Portman e Eiza Gonzalez, ha ottenuto un punteggio deludente su Rotten Tomatoes, lasciando i critici e il pubblico con molte domande.

Le recensioni e il punteggio su Rotten Tomatoes

All’uscita, Fountain of Youth ha registrato un punteggio iniziale del 33% su Rotten Tomatoes, una cifra che ha suscitato preoccupazione tra i fan del genere. Con il passare del tempo, il punteggio ha subito delle fluttuazioni, raggiungendo il 38% e poi il 45%, ma attualmente si attesta al 37%, basato su un totale di 38 recensioni ufficiali. Questo andamento ha messo in evidenza la divisione tra le aspettative del pubblico e la realtà del prodotto finale.

Le recensioni hanno evidenziato come il film non riesca a catturare l’essenza avventurosa e coinvolgente dei suoi illustri predecessori. La critica più severa proviene dal Daily Beast, che sottolinea come Fountain of Youth “sbiadisca in confronto alla sua somiglianza con il franchise di Indiana Jones“, evidenziando la mancanza di un vero spirito avventuroso. Questo confronto con un classico del cinema d’avventura ha messo in luce le debolezze del film, che non riesce a emergere come un’opera autonoma.

Le opinioni della critica

Mentre alcune recensioni sono state particolarmente critiche, altre hanno adottato un approccio più clemente. SlashFilm, ad esempio, ha notato che Fountain of Youth “manca della meraviglia e dell’entusiasmo di Indiana Jones“, ma ha anche affermato che il film non è “così stupido come Il Codice Da Vinci” e risulta “certamente meno odioso di Red Notice“. Questo tipo di commento suggerisce che, sebbene il film non abbia soddisfatto le aspettative, ci siano elementi che potrebbero risultare apprezzabili per una parte del pubblico.

La varietà di opinioni sulla pellicola riflette la complessità del genere avventuroso e le sfide che i registi affrontano nel tentativo di creare un’opera che rispetti le tradizioni del passato, pur cercando di innovare. La presenza di nomi noti nel cast non è bastata a garantire il successo, e la critica si è concentrata su come la narrazione e la regia non siano riuscite a mantenere alta l’attenzione e l’interesse.

L’uscita su Apple TV+

Fountain of Youth è disponibile su Apple TV+ dal 23 maggio 2025, offrendo agli abbonati la possibilità di esplorare questa nuova avventura cinematografica. Nonostante le recensioni miste, il film potrebbe ancora attrarre un pubblico curioso di vedere come Guy Ritchie ha reinterpretato il genere avventuroso. La piattaforma di streaming rappresenta un’opportunità per il pubblico di formarsi una propria opinione, al di là delle critiche ricevute.

In un panorama cinematografico in continua evoluzione, Fountain of Youth si inserisce in un contesto in cui le aspettative sono elevate e la concorrenza è agguerrita. La pellicola, pur non avendo raggiunto i livelli sperati, potrebbe comunque trovare il suo posto nel cuore di chi ama le storie di avventura, anche se non riesce a eguagliare i suoi illustri predecessori.

