Forest Whitaker insieme a Tom Hardy nel thriller Netflix “Havoc”

Forest Whitaker reciterà al fianco di Tom Hardy nel nuovo crime di Netflix “Havoc” diretto da Gareth Evans

Forest Whitaker nel cast di “Havoc”

Stando a quanto riporta http://variety.com Forest Whitaker si è unito a Tom Hardy nel prossimo thriller di Netflix “Havoc“.

Il film sarà affidato allo scrittore, regista e produttore Gareth Evans, il primo con un nuovo accordo pluriennale esclusivo per produrre e dirigere film per la piattaforma di streaming.

In “Havoc“, dopo un affare di droga andato storto, un detective deve farsi strada attraverso un mondo criminale per salvare il figlio di un politico, smascherando nel frattempo una fitta rete di corruzione e cospirazione che dilaga in tutta la città.

Whitaker ha vinto l’Oscar e il Golden Globe come miglior attore per la sua interpretazione del dittatore ugandese Idi Amin in “L’ultimo re di Scozia“. Tra i suoi ruoli degni di nota ricordiamo anche quelli di “Ghost Dog: The Way of the Samurai“, “The Butler“, “Black Panther“, “Platoon“, “Bird” e “The Great Debaters“. Recentemente lo abbiamo visto nella serie Epix “Il padrino di Harlem” nel ruolo del leggendario gangster Ellsworth “Bumpy” Johnson. La seconda stagione dello show debutterà ad aprile.

Tom Hardy sarà anche produttore

Evans sta producendo “Havoc” sotto la sua One More One Productions. Anche Ed Talfan di Severn Screen produrrà, così come Aram Tertzakian per XYZ Films. Anche Hardy sarà produttore.

Evans è meglio conosciuto per aver scritto e diretto opere d’azione come lo spettacolare “The Raid: Redemption” e il suo sequel. Di recente ha co-creato la serie Sky-AMC “Gangs of London”, che è stata rinnovata per una seconda stagione lo scorso anno.

Luca Francesconi

22/03/2021