Forest Whitaker è nel cast del film biografico di Sony su George Foreman

Secondo quanto riportato in esclusiva da The Wrap, Forest Whitaker interpreterà il ruolo di Doc Broadus nel nuovo film biografico della Sony Pictures AFFIRM Films su George Foreman.

Il premio Oscar Forest Whitaker reciterà nel cast del film biografico di Sony su George Foreman insieme a Khris Davis (“Judas and the Black Messiah”, 2021; “Atlanta”, 2018) e Sullivan Jones (“Halston”, 2019).

Il film sul leggendario “due volte campione del mondo dei pesi massimi” George Foreman sarà diretto da George Tillman Jr. (“Il coraggio della verità” 2018; “L’onore degli uomini”, 2000).

Whitaker interpreterà Doc Broadus, l’uomo che per primo ha immesso Foreman nella boxe e che è diventato il suo allenatore e mentore.

Il regista George Tillman Jr. ha dichiarato a riguardo della partecipazione di Whitaker:

“Non sto nella pelle di lavorare con Forest, perché ho sempre voluto lavorare con lui da quando ho memoria. Sono così ispirato dai suo talento e dal suo vasto corpus di opere. Sono entusiasta che si unisca al nostro cast per interpretare il ruolo iconico di Doc Broadus mentre ci imbarchiamo in questo viaggio per raccontare l’incredibile storia di George Foreman”.