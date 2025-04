Florence Pugh si ispira a Tom Cruise per uno stunt audace in Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’uscita di Thunderbolts, il nuovo film dell’universo Marvel, ha suscitato grande attesa tra gli appassionati di cinema. Un episodio particolare ha attirato l’attenzione: Florence Pugh, protagonista del film, ha realizzato uno stunt audace saltando dal Merdeka 118, il secondo palazzo più alto del mondo. Questo gesto ha immediatamente richiamato alla mente le celebri acrobazie di Tom Cruise, noto per le sue performance mozzafiato nei film della saga Mission: Impossible. In un’intervista recente, Pugh ha rivelato di essersi ispirata proprio all’attore hollywoodiano durante la realizzazione di questa scena.

Florence Pugh parla del suo stunt audace

In una chiacchierata con The Hollywood Reporter, Florence Pugh ha condiviso la sua esperienza durante le riprese di Thunderbolts. Ha rivelato di aver insistito con Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, per poter eseguire personalmente lo stunt che l’ha vista saltare dal grattacielo. Pugh ha spiegato che l’idea di replicare le acrobazie di Tom Cruise l’ha spinta a voler affrontare questa sfida. “Ovviamente, qualsiasi cosa faccia Tom Cruise, sia a livello di acrobazie che di recitazione, è semplicemente impressionante. Voglio dire, sarei pazza se non volessi fingere di essere lui per due secondi”, ha affermato l’attrice.

Questa affermazione mette in evidenza non solo il rispetto che Pugh nutre per Cruise, ma anche la sua determinazione a portare il realismo e l’adrenalina nel suo lavoro. La scelta di eseguire lo stunt ha richiesto un notevole coraggio e preparazione, dimostrando l’impegno dell’attrice nel voler rendere la sua performance il più autentica possibile.

Riflessioni su Tom Cruise e il mondo degli stunt

In un’intervista con EXTRA, Florence Pugh ha ulteriormente espresso il suo apprezzamento per Tom Cruise, sperando che l’attore riconosca il suo gesto audace. “Spero che Tom Cruise pensi che sia stata cool a fare una cosa del genere. Amo tutto quello che ha fatto e cosa ha portato nel mondo degli stunt”, ha dichiarato. Questa ammirazione non è solo per le sue acrobazie, ma anche per il modo in cui Cruise ha elevato il livello degli stunt nel cinema, rendendoli parte integrante dell’esperienza cinematografica.

L’influenza di Tom Cruise nel settore degli stunt è innegabile. La sua dedizione nel realizzare personalmente le acrobazie ha ispirato molti attori e attrici a seguire il suo esempio, cercando di portare autenticità e impegno nelle loro performance. Pugh, con il suo gesto audace, si inserisce in questa tradizione, dimostrando che anche le nuove generazioni di attori possono affrontare sfide simili.

L’attesa per Thunderbolts e Mission: Impossible 8

Con l’uscita di Thunderbolts fissata per il 30 aprile, i fan sono in trepidante attesa per vedere la performance di Florence Pugh e il suo audace stunt. Nel frattempo, l’attenzione è rivolta anche a Mission: Impossible 8, il cui teaser ha già catturato l’interesse del pubblico. La data di uscita del film è prevista per il 22 maggio, e i fan di Tom Cruise non vedono l’ora di assistere alle sue nuove acrobazie.

L’interesse per entrambi i film mette in evidenza come il mondo del cinema continui a evolversi, con attori che si sfidano a vicenda per superare i limiti delle performance. Con Florence Pugh che si ispira a Tom Cruise, si crea un legame tra le generazioni di attori, unendo il passato e il presente in un’unica, emozionante esperienza cinematografica.

